Nur noch kurze Zeit: Sony DualSense Ladestation für zwei PS5-Controller zum Schnäppchenpreis sichern

Wenn ihr die offizielle Sony DualSense Ladestation noch günstig kaufen wollt, bleibt nicht mehr viel Zeit.

Auch wenn die Black Friday Sales mittlerweile beendet wurden, laufen noch immer einige günstige Angebote rund um die PlayStation 5. Bei Amazon könnt ihr beispielsweise die offizielle Sony DualSense Ladestation für nur 19,99€ (UVP: 34,99€) abstauben. Günstiger findet ihr sie laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo.

Sofern es nicht vorher ausverkauft ist, dürfte das Angebot bis zum 30. November gelten, da es Teil einer größeren, bis Donnerstag laufenden Sony-Aktion ist, an der verschiedene Shops teilnehmen. Die Ladestation ist bei vielen anderen Shops wie MediaMarkt oder Otto allerdings schon ausverkauft, was auch bei Amazon bald der Fall sein könnte.

Was bietet die Sony DualSense Ladestation?

Die Sony DualSense Ladestation ist praktisch und platzsparend.

In die offizielle DualSense Ladestation von Sony könnt ihr zwei DualSense PS5-Controller schnell und einfach einstecken und gleichzeitig laden. So spart ihr euch lästige Kabel von der Konsole zum Controller und haltet die USB-Ports der PS5 frei für anderes. Da die Controller in der Ladestation aufrecht stehen, nehmen sie zudem weniger Platz weg, als wenn ihr sie so herumliegen lasst.

Was die Ladegeschwindigkeit angeht, bietet die Ladestation jedoch keine Vorteile. Eure DualSense Controller werden mit ihr genauso schnell aufgeladen wie bei der Verbindung mit der Konsole per USB.

Weitere PS5-Angebote: DualSense und Spiele

