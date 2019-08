Sony sagt, nicht alle First Party-Spiele müssen PlayStation-exklusiv sein

Sony hat nicht nur den Spider-Man-Entwickler Insomniac gekauft, sondern auch noch eine andere große Überraschung parat: In Zukunft sollen Multiplayer-Spiele von Sonys First Party-Entwicklern nicht mehr ausschließlich PlayStation-exklusiv erscheinen. Das kommt einigermaßen überraschend, ergibt aber natürlich auch im Hinblick auf Crossplay-Möglichkeiten Sinn.

Fraglich bleibt aktuell nur, auf welchen anderen Plattformen derartige Spiele erscheinen könnten.

Sind Sonys First Party-Titel bald keine Exclusives mehr?

Es klingt ganz danach. Diese Neuigkeit könnte deutlich größer und wichtiger sein als die Übernahme von Insomniac Games durch Sony. In einem diesbezüglichen Bloomberg-Interview ließ der Sony Worldwide Studios-Chairman Shawn Layden die Bombe platzen: In Zukunft werden wir First Party-Spiele aus dem Hause Sony sehen, die nicht mehr nur als PlayStation-Exclusives erscheinen.

Zumindest in Sachen Multiplayer: Dabei geht es vorerst nur um Multiplayer-Spiele, die zugegebenermaßen schon seit geraumer Zeit nicht unbedingt im Fokus von Sony stehen. Ganz im Gegenteil. Seit einigen Jahren und der PS3-Ära sind gar keine Multiplayer-Spiele von Sonys First Party-Entwicklern erschienen.

In dem Interview-Statement sagt Shawn Layden Folgendes.

"Wir müssen die PlayStation-Plattform unterstützen, das ist nicht verhandelbar. Aber nichtsdestotrotz wird man in der Zukunft einige Titel aus meiner Sammlung an Studios kommen sehen, die sich auf eine größere Installations-Basis stützen könnten."

Was heißt das? Offenbar plant Sony also den Release von First Party-Spielen mit Multiplayer-Fokus, die nicht mehr nur PlayStation-exklusiv erscheinen. Dementsprechend könnten die Titel zum Beispiel auch für Microsofts Xbox-Systeme, auf Google Stadia oder für den PC erscheinen. Wobei Stadia und der PC immer noch wahrscheinlicher wirken als die Xbox One, aber wer weiß.

Darum ergibt der Vorstoß Sinn: Insbesondere Multitplayer-Titel brauchen viele Spieler, um gut zu funktionieren. Ein Launch auf mehr Plattformen ermöglicht Crossplay und bringt damit natürlich auch eine größere Community. Fortnite dürfte zum Beispiel immens davon profitiert haben, dass es auf fast allen Geräten funktioniert.

Der Trend geht generell hin zum Plattform-übergreifenden Spielen und Sony will nun offenbar auch davon profitieren. Dabei ist Sonys Crossplay-Öffnung noch relativ jung und frisch: Die Entscheidung verdanken wir wohl ebenfalls vor allem dem Erfolg von Fortnite. Mittlerweile ziehen immer mehr Titel nach. Bald funktioniert zum Beispiel auch PUBG mit Crossplay zwischen PS4 und Xbox One.

Freut ihr euch drauf, Sonys First Party-Multiplayer-Titel auf anderen Plattformen als einer PlayStation zu spielen?

