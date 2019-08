Sony erklärt Insomniac-Übernahme: "Wir wollten es offiziell machen"

Dass Sony den Spider-Man-Entwickler Insomniac gekauft hat, dürfte für viele nicht allzu überraschend gekommen sein: Sony Interactive Entertainment und die Macher von Spyro the Dragon, Ratchet & Clank oder eben Spider-Man arbeiten schon rund 20 Jahre miteinander. Jetzt ist die Partnerschaft quasi endlich auch ganz offiziell und exklusiv formalisiert. Sonys Shawn Layden geht in einem THR-Interview jetzt ins Detail.

Sony erklärt, wieso sie Insomniac jetzt gekauft haben

"Passt perfekt": Laut Shawn Layden passe vor allem die Kultur des Studios ideal zu Sony Interactive Entertainment. Die beiden wichtigsten Aspekte überhaupt stünden bei Insomniac im Mittelpunkt – Qualität und Innovation.

Spider-Man hat Eindruck gemacht. Das Spiel habe erneut gezeigt, dass Insomniac ein Trendsetter sei. Aufgrund dessen, dass das Entwicklerstudio so einzigartig sei, habe man sich entschlossen, die Beziehung endlich auch offiziell zu formalisieren.

Was ändert sich unter Sony für Insomniac Studios?

Nichts: Das sagt zumindest Sony. Für Insomniac werde sich nicht viel ändern. Das Studio leiste fantastische Arbeit und da werde Sony nicht hingehen und den Menschen dort sagen, wie sie ein Spiel entwickeln sollen.

Mehr Technik & Kooperation: Die Spider-Man-Entwickler würden allerdings mehr Zugriff auf Innovationen haben, die bei Sony und in Kooperation mit anderen Entwicklern entstehen. Die engere Beziehung könne dabei helfen, noch besser zu werden.

Arbeitet Insomniac jetzt an neuen Marken oder alten Franchises?

Wahrscheinlich beides: Auch wenn Serien wie Ratchet & Clank immer noch wichtige IPs seien, denke Insomniac sicher auch über neue Franchises nach. Sony will das Studio bei beidem nach Kräften unterstützen.

Insomniac wisse selbst am besten, wie die eigenen Marken zu managen seien und Sony freue sich darauf, was die Zukunft bringt. Was zum Beispiel mit der Microsoft-exklusiven Serie Sunset Overdrive geschehen soll, bleibt aktuell noch unklar.

Wie findet ihr die Übernahme von Insomniac durch Sony?