Sony angeblich vor Mega-Deal: 2 Konami-Blockbuster könnten exklusiv auf PS5 erscheinen

Gerüchte um eine mögliche Metal Gear Solid-Exklusivität für die PlayStation gibt es schon länger.

Die Gerüchteküche brodelt aktuell wieder besonders heiß. Am oberen Rand der Temperaturskala: ein mögliches PlayStation-Showcase, das noch im Mai oder Anfang Juni stattfinden und einige große Titel präsentieren soll. Welche das sein könnten, darüber wird aktuell fleißig spekuliert, es könnte aber auch sein, dass Sony auf dem Event einen neuen Deal verkündet.

Denn laut brancheninternen Quellen hat Sony einen Exklusivdeal mit Publisher Konami an Land gezogen. Das zumindest schreibt Journalist Jez Corden, der für WindowsCentral arbeitet, auf Twitter. Er thematisierte zunächst eine mögliche Metal Gear Solid Exklusivität für die PS5 und schrieb dann in einem Folge-Tweet:

"[...] Ich habe gehört, dass Sony einen Deal mit Konami für Silent Hill, Metal Gear und möglicherweise sogar ein neues Castlevania abgeschlossen hat."

Drei große Marken, um die es aktuell eher ruhig ist

Damit hätte sich Sony die drei wohl renommiertesten Marken des japanischen Publishers gekrallt, um die es allerdings jeweils auch schon längere Zeit ziemlich ruhig ist. Das bislang letzte Metal Gear war das sehr durchwachsene Survive im Jahr 2018.

Ein neues Silent Hill hat es seit über 10 Jahren nicht gegeben. Jetzt sind zwar neue Titel in dem Universum geplant, dahinter stecken allerdings andere Teams und viel Konkretes wissen wir auch noch nicht. und Castlevania hatte zuletzt mit Lords of Shadow 2 im Jahr 2014 einen größeren Auftritt.

Offiziell bestätigt ist der Deal natürlich noch nicht, Gerüchte über eine mögliche Exklusivität von Metal Gear Solid-Spielen bzw. deren Remakes gibt es aber schon länger. Schon im Jahr 2020 wurde gemunkelt, dass Sony großes Interesse an den MGS- und Silent Hill Lizenzen haben würde, zuletzt konzentrierten sich die Spekulationen auf ein mögliches Remake des dritten Teils Snake Eater, das bei Studio Virtuos in Singapur in Entwicklung sein soll.

Wie realistisch ist dieser Deal? Aufgrund der bisherigen Gerüchte halten wir eine derartige Abmachung von Sony und Konami in jedem Fall für denkbar- Ein Fingerzeig für diesen bevorstehenden Deal könnte zudem das bereits angekündigte Remake von Silent Hill 2 sein.

Das wird nämlich zumindest für einen gewissen Zeitraum ebenfalls nur für die PS5 erscheinen. Möglich, dass die beiden anderen Konami-Blockuster bald zukünftig ebenfalls (zeit)exklusiv auf der Sony-Konsole erhältlich sein werden.

