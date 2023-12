Sony-Leak enthüllt PS Plus 3.0-Pläne: Soll 'beliebtester und aufregendster' Abo-Service werden

PS Plus könnte auf den PC, Handys und Streaming-Geräte kommen, vielleicht sogar im Bundle.

Sony sorgt sich offenbar um die Zukunft seines PS Plus-Services. Das liegt vor allem an der Game Pass-Konkurrenz und geht aus dem Insomniac-Hack hervor. Darin finden sich aber auch einige Ideen, wie Sony den Herausforderungen der Zukunft begegnen könnte. Bisher handelt es sich dabei natürlich noch um Überlegungen, das Ganze klingt aber sehr interessant: PS Plus soll essentiell werden, ein echtes Must-Have.

Was steckt hinter dem Hacker-Angriff?

Die Situation rund um Insomniac Games ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen ausplaudern, liegt hier eine Straftat vor. Die geleakten Informationen sind gestohlen und wurden mit einer böswilligen Absicht als Erpressungsmaterial verwendet.



Auch sind hier nicht nur Gameplay-Assets und Release-Pläne betroffen, sondern auch die privaten, teils finanziellen Informationen von Insomniac-Mitarbeiter*innen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die gestohlenen Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir die Sache ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichen Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

PS Plus 3.0-Leak: So will Sony das Abo zum spannendsten und wichtigsten Service weltweit machen

Das ist das Ziel: PS Plus soll sich von der heutigen Dreiteilung in Essential, Extra und Premium verabschieden. Stattdessen ist die Vision, ein "essentieller Abo-Service" zu werden. Mit dem bisher Services 3.0 genannten Plan, will Sony PS Plus zum spannendsten Abo-Service machen, den die Leute dringend haben wollen – und zwar global (via: WCCFTech).

Wie soll das gehen? Zum einen plant Sony wohl, die Distribution zu erweitern. Das heißt, dass der Service nicht mehr nur vorrangig auf den Konsolen verfügbar sein wird, sondern praktisch überall. Egal, ob es um Browser auf Windows-PCs oder Macs, iOS- und Android-Geräte, Smart-TVs oder Streaming-Sticks wie Fire TV geht.

Neue Content-Strategie: Außerdem will Sony wohl dafür sorgen, eine größere Bandbreite an Menschen anzusprechen. Einerseits geht es da vor allem auch um Kinder und Familien, aber auch um Leute, die vor allem an Free2Play-Titeln und bestimmten, bereits etablierten Live Service-Franchises interessiert sind.

Zusätzlich wird darüber nachgedacht, PS Plus zum besten und lohnenswertesten Weg zu machen. Dadurch sollen alle, die sich vor allem für die Games-Kultur an sich interessieren, zu PS Plus gebracht und im Idealfall auch dort gehalten werden.

Partnerschaften und Bundles: Offenbar denkt Sony intern auch laut darüber nach, sich verstärkt mit anderen Unternehmen zusammen zu tun. Zum einen geht es dabei um die Streaming-Platzhirsche wie Spotify, Disney+ oder Crunchyroll, aber auch um Third Party-Abos wie Fortnite Crew, GTA+ und das Hoyoverse. Last but not least könnten auch strategische Partnerschaften mit Plattformen wie Fire TV oder Bravia helfen.

Das sagen wir zu Sonys PS Plus-Leak

Wie realistisch ist das? Die hier skizzierten Pläne klingen allesamt nicht unwahrscheinlich oder besonders überraschend. Dass Sony langfristig versuchen wird, sich mit PS Plus deutlich breiter aufzustellen, klingt durchaus plausibel. Wie das im Detail abläuft, bleibt natürlich abzuwarten.

Vorsicht! Es handelt sich dabei bisher noch um keine offiziellen Ankündigungen oder ähnliches, sondern nur um einen Leak. Selbst wenn die Informationen komplett echt sein sollten, können sich solche Pläne und Strategien natürlich auch immer noch ändern. Außerdem arbeitet Sony hier selbst noch mit sehr vielen Fragezeichen und Variablen.

Was ist mit dem Game Pass? Der stellt nach wie vor die wohl größte Konkurrenz für PS Plus dar. Ob sich Sony langfristig gegen das Microsoft-Abo behaupten kann, hängt natürlich auch stark davon ab, wie sich das Gegenüber entwickelt. Aber Microsoft wurde durch den Activision Blizzard King-Deal massiv gestärkt und packt alle Exklusivspiele direkt ins Abo – zwei Dinge, die Sony nicht zu bieten hat.