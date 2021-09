Sony leakt versehentlich neues PS5-Remake auf Twitter

Die meisten Leaks kommen eher von Insidern und anderen externen Stimmen, was dafür sorgt, dass die Glaubwürdigkeit der Informationen immer in Frage steht. In manchen Fällen allerdings kommen die Leaks auch von offizieller Seite und werden dann möglichst schnell wieder entfernt - selten mit Erfolg, denn das Internet ist mit Screenshots und Co. oft sehr flott. So auch bei Sony, die zuletzt die PS Plus-Titel für August auf der eigenen Seite vorab geleakt hatten.

Sony leakt Destroy All Humans! 2 - Reprobed

So ähnlich ergeht es jetzt auch dem offiziellen PlayStation-Account auf Twitter. Dort wurde nämlich versehentlich ein Tweet veröffentlicht, der Destroy All Humans 2 - Reprobed für die PS5 ankündigt, allem Anschein nach ein Remake des Originals von 2006. Damit würde der zweite Teil in die Fußstapfen des ersten treten, der bereits 2020 unter dem Titel Destroy All Humans! ein Remake bekommen hat.

In dem inzwischen wieder gelöschten Tweet ist außerdem ein knapp zweiminütiger Trailer zum Remake zu sehen, der uns scheinbar russische Spione und eine Brille für Crypto zeigt, die ihn psychedelische Effekte erzeugen lässt.



Der Trailer wurde von Terry Games auf YouTube hochgeladen, wie lange er online bleibt, ist allerdings unsicher:

Mehr Infos sollen bald folgen

Der (versehentliche) Reveal des Remakes folgt auf einen Teaser Anfang des Jahres. In einem Video zum Destroy All Humans! Remake wurde Protagonist Crypto-137 nämlich von einem Klon (scheinbar Crypto-138, der Protagonist des zweiten Teils) unterbrochen, der ihn fragt, ob er endlich fertig sei. Viele Fans sahen das als Hinweis, dass eine Fortsetzung oder ein weiteres Remake in Arbeit sei.

Näheres zum Remake erwartet uns vermutlich schon sehr bald, nämlich am 17. September 2021. Da hält Publisher THQ Nordic einen digitalen Showcase ab, um das zehnjährige Bestehen zu feiern. Neben Infos zum Destroy All Humans! 2-Remake, die wir vermutlich erwarten können, soll es auch neue Infos zu Elex 2 geben.

Freut ihr euch auf ein Remake zum zweiten Teil oder wünscht ihr euch eher Destroy All Humans! 3?