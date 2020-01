Sony hat angeblich ein neues Studio gekauft: Ist es Kojima Productions?

Bereits seit einiger Zeit kursieren im Netz Gerüchte, dass Sony möglicherweise einen weiteren, großen Entwickler für sein First-Party-Lineup kaufen könnte. Wir berichteten erst vor ein paar Tagen darüber, dass ein selbsternannter Insider den Kauf eines Studios durch Sony angekündigt hatte, waren selbst aber skeptisch.

Jetzt häufen sich aber die Meldungen, dass Sony tatsächlich einen Entwickler gekauft hat. Natürlich gibt es bislang nichts offizielles, dafür aber Aussagen von Insidern wie Tidux, der auf Twitter schreibt, dass die "PlayStation First Party-Familie gerade ein bisschen größer geworden ist".

Playstations first party family just got a “bit” bigger.

"Ein bisschen" steht dabei in Anführungszeichen, möglicherweise ist das ein Hinweis auf das entsprechende Studio. Um welches Studio es sich handeln könnte, ist dennoch pure Spekulation, besonders heiß gehandelt werden derzeit zwei Kandidaten:

Angefeuert wird die Spekulation über Kojima Productions dabei übrigens durch einen Tweet von Game Awards-Moderator Geoff Keighley, der ja mit Hideo Kojima befreundet ist. Keighley habe laut eigener Aussage einen "unglaublichen coolen Anruf über etwas" bekommen.

Just got an insanely cool call about something.