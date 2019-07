Diese Studios will Sony angeblich für PS5-Exclusives aufkaufen

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sony momentan einen Plan austüftelt, ob es derzeit Entwicklerstudios gibt, die der Konzern aufkaufen könnte, um das Portfolio an exklusiven Spielen auszubauen. Sowohl Shawn Layden als auch Jim Ryan haben diese Möglichkeit bereits öffentlich angesprochen und angesichts von Microsofts Shopping-Touren könnte Sony sich in Zugzwang fühlen.

Doch welche Studios kämen dafür infrage? Welche Entwickler würden zu den Worldwide Studios von Sony Interactive Entertainment passen und wer wäre auch bereit, die Unabhängigkeit aufzugeben und exklusiv zu arbeiten?

Aktuell gibt es gleich zwei Entwickler, zu denen es heiße Gerüchte gibt:

Aber eines nach dem anderen.

Erst gestern hatten wir die Meldung, dass Remedy nun im Besitz der Vertriebsrechte an der Alan Wake-Marke ist und in der Theorie in der Lage wäre, den Klassiker auch für andere Plattformen wie die PS4 oder die Nintendo Switch zu veröffentlicht.

Liegt schon ein Angebot vor? Die Seite Push Square will von einer Reihe an Quellen erfahren haben, dass Sony derzeit ein Angebot vorbereitet, mit dem sie auf die finnischen Entwickler zugehen wollen.

Thanks Remedy people for allowing me to visit @remedygames in their beautiful office and play Control. I had lots of fun and cannot wait for the release in August! @ControlRemedy pic.twitter.com/zhDL0Q0TRZ