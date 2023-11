Große Hüllen? So sahen PS1-Spiele ursprünglich aus

Die ersten Spielehüllen der PS1 waren länglich.

Die PlayStation 1 hat viele wunderbare Spiele hervorgebracht. Unsere Top 25 haben wir euch ja mal vorgestellt. Doch wusstet ihr, dass die ersten 103 PS1-Spiele eine andere Verpackung hatten als wir sie heute kennen? Die quadratischen CD-Hüllen haben sich erst danach durchgesetzt. Wir zeigen euch, wie die ersten Verpackungen ursprünglich aussahen.

PS1 hatte längliche Hüllen und so sahen sie aus

In einem Video stellt YouTuber Good Vibe Collection die Hüllen vor, in denen die ersten PS1-Titel ausgeliefert wurden. Es gab vor den quadratischen Verpackungen sogar drei unterschiedliche Arten von Hüllen, die in dem Video nacheinander gezeigt werden.

Wie sahen sie aus? Die erste Hülle sah aus wie die PS1-Verpackung, wie wir sie heute kennen. Allerdings ist sie länger als die quadratische Hülle. Dementsprechend war die Spielebeschreibung ebenfalls langgezogener, die Einlassung für die CD bliebt jedoch gleich. Als Nachteil dieser Hüllen nennt der YouTuber, dass sie leicht zu Bruch gingen.

Die entsprechenden Hüllen seht ihr im folgenden Video:

Die nächste Hülle war eine geriffelte Version. Am linken Rand gab es Rillen aus Plastik und die Spielebeschreibung wurde einfach auf die Hülle an sich geklebt. Es gab also kein schützendes Plastik.

Das Problem hierbei ist, dass der Kleber mit der Zeit eintrocknete und die Beschreibung deshalb abblätterte. Doch die Hüllen sind trotzdem der Favorit des YouTubers, da sie normalerweise ein Art Work im Inneren hatten.

Die letzten Hüllen waren laut Aussage des YouTubers die schlimmsten, da sie einfach aus Karton bestanden. Die Rillen am linken Rand waren einfach auf den Karton aufgedruckt. Sie sahen billig aus und nahmen leicht Schaden. Die Spielebeschreibung und die anderen Inhalte der Verpackung wurden einfach reingelegt.

Falls ihr euch für eine Liste aller PS1-Spiele interessiert, die mit einer der drei Hüllen ausgeliefert wurden, könnt ihr euch auf PlayStationLibrary.com die vollständige Liste ansehen.

In einer PS1-Themenwoche hat GamePro im vergangenen Jahr die besondere Ära gewürdigt. Chris hat beispielsweise geschrieben, wieso die Grafik der Spiele so besonders war und Dennis hat über sein erstes PS1-Spiel berichtet.

Ursprünglich erschien die PS1 am 3. Dezember 1994 in Japan. In Europa mussten wir bis zum 29. September 1995 warten. Im Laufe der Jahre erschienen über 4.000 Spiele, die Vorreiter ganz neuer Genres waren. Als allererstes PS-Spiel gilt Ridge Racer von Namco.

Was haltet ihr von den großen Hüllen? Hättet ihr lieber solche Verpackungen für die PS1 gehabt?