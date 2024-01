Sony zeigte die PS9 schon 1999 im Trailer - Samt Release-Datum und abgefahrenen Features, die wir wohl nie erleben werden

So hatte sich Sony 1999 anscheinend eine PS9 vorgestellt.

Aktuell häufen sich die Gerüchte um eine mögliche PlayStation 5 Pro und sogar für die PS6 gibt es bereits erste Leaks. Wenn euch das bereits zu weit in der Zukunft liegt, solltet ihr euch diesen TV-Spot von Sony vielleicht nicht ansehen. Bereits 1999 haben sie nämlich die angebliche PS9 enthüllt – wobei der Clip natürlich nicht ganz ernst zu nehmen ist.

PS9 steuern wir mit elektronischen Sporen

Zum geplanten Release der PlayStation 2 hat Sony 1999 einen etwas ungewöhnlichen Werbespot produziert, der nur wenig mit der PS2 selbst zu tun hat. Stattdessen wird hier die angebliche PlayStation 9 vorgestellt.

Die Konsole soll dabei elektronische Sporen direkt in unsere Nebenniere schicken, einen Retinascan und Gedankenkontrolle-System besitzen, sowie holografische Surround-Vision für Filme und telepatische Musik bieten.

Hier könnt ihr euch den komplett übertriebenen Trailer selbst anschauen:

Böse Zungen würden das unrealistischte Feature aber vielleicht die Größe nennen: Die PS9 ist im Trailer nämlich lediglich eine kleine Kugel von der Größe eines Pokéballs. Da können PS5-Besitzer*innen nur schmunzeln.

Releasedatum gleich mit bekannt: Der Trailer enthüllt auch gleich, wann wir angeblich mit der PS9 rechnen können. Demnach soll die Konsole erst 2078 erscheinen – da wirken die futuristischen Features zwar durchaus wahrscheinlicher, aber wir können uns kaum vorstellen, dass es so lange bis zur PS9 dauert.

Was hat das mit der PS2 zu tun? Hierbei handelt es sich natürlich nicht um einen tatsächlichen Enthüllungstrailer für die PS9. Wir würden uns auch wundern, wenn die Konsole letztlich wirklich so aussieht oder erst in 54 Jahren erscheint.

Das futuristische Gedankenspiel ist eigentlich wirklich eine Werbung für die PS2, auch wenn sie erst ganz am Ende zu sehen ist. Da wird die Konsole nämlich als "Der Anfang" dieser Evolution betitelt ... und der Marke ganz nebenbei eine rosige Zukunft für die nächsten 79 Jahre prophezeit.

Was haltet ihr von dieser PS9, würdet ihr euch einige der gezeigten Features für eine zukünftige Konsole wünschen?