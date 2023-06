gamescom 2023 ohne PlayStation: Sony sagt Teilnahme ab

Die große Spielemesse E3 in Los Angeles wurde in diesem Jahr erneut komplett abgesagt. Dagegen findet die Kölner gamescom auch 2023 vor Ort in Köln statt, nämlich vom 21. bis 27. August. Sony wird allerdings auch in diesem Jahr nicht mit einem Stand vertreten sein, wie wir jetzt erfahren haben.

gamescom 2023 erneut ohne PlayStation

Sony Interactive Entertainment hat GamesMarkt gegenüber bestätigt, dass es "derzeit keine Pläne" gebe, als Aussteller aktiv an der Messe teilzunehmen. PS5-Titel wie Marvel's Spider-Man 2 fehlen damit also. Der neue Blockbuster hat gestern während des Summer Game Fests endlich einen konkreten Release-Termin bekommen.

Mehr zum Thema Summer Game Fest 2023 Showcase: Alle Spiele-Ankündigungen in der Übersicht von Eleen Reinke

Dass Sony fehlt, ist zwar schade, aber auch keineswegs völlig überraschend. Bereits im letzten Jahr verzichtete Sony nämlich auf eine Teilnahme und zeigte stattdessen neue Inhalte in eigenen digitalen Showcases. Außerdem wäre da auch noch die Opening Night Live der gamescom. Trotz des fehlenden Messestands könnten dabei theoretisch immer noch Sony-Inhalte gezeigt werden.

In diesem Jahr sollen übrigens 10 Prozent mehr Aussteller auf der gamescom zu finden sein, auch wenn bisher noch nicht allzu viele bestätigt sind. Wir wissen, dass Aerosoft, Assemble Entertainment, Giants Software (Landwirtschafts-Simulator), Hoyoverse (Honkai Star Rail), Level Infinite/Tencent Games und Nintendo dabei sein werden.

Dagegen hat auch CD Project/CD Project Red (u.a. The Witcher, Cyberpunk 2077) neben Sony die Teilnahme abgesagt.

Mehr zum Thema Alle Infos zu Tickets, Ausstellern, Opening Night Live und mehr im Überblick von Annika Bavendiek

Bei der Messe könnt ihr natürlich Spiele ausprobieren, euch aber auch in der Merchandise-Halle eindecken, Cosplays oder Bühnenshows bestaunen. Es sollte euch also auf jeden Fall nicht langweilig werden, auch ohne Sony.

Der Vorverkauf hat übrigens bereits gestartet und falls ihr ein Ticket erwerben möchtet, müsst ihr das online tun. Vor Ort wird das nicht möglich sein.

Seid ihr überrascht oder enttäuscht von der Sony-Absage?