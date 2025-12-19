Naughty Dog zwingt laut Bericht Entwickler*innen zum Crunch für Intergalactic: The Heretic Prophet wegen einer Demo, der Release soll Mitte 2027 geplant sein

Intergalactic: The Heretic Prophet von Naughty Dog hat wohl intern einige Probleme.

Ein neuer Bloomberg-Bericht wirft kein gutes Licht auf die Arbeitsbedingungen beim Entwicklerstudio Naughty Dog. Die Führungsebene hat offenbar sämtliche Mitarbeiter*innen dazu verpflichtet, mindestens acht Überstunden pro Woche zu machen, um eine Demo fertig zu bekommen. Gleichzeitig enthüllt Jason Schreier, dass der Release von Intergalactic: The Heretic Prophet für Mitte 2027 geplant ist.

Schon wieder Crunch bei Naughty Dog, dabei liegt der Intergalactic-Release noch in weiter Ferne

Das The Last of Us- und Uncharted-Entwicklerstudio Naughty Dog verlangt seinen Angestellten offenbar sehr viel ab. Wie Jason Schreier für Bloomberg auf Basis der Aussagen einiger anonymer Mitarbeiter*innen berichtet, mussten die Entwickler*innen vor Kurzem verpflichtende Überstunden schieben. Die Rede war von mindestens acht zusätzlichen Stunden in der Woche.

Diese zusätzlichen Stunden waren wohl nicht optional, sondern wurden zwingend vorausgesetzt. Sie sollten gesondert festgehalten werden. Immerhin wurden die Mitarbeiter*innen laut dem Bericht aber dazu angehalten, insgesamt nicht länger als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Zum Vergleich: 40-Stunden-Wochen gelten normalerweise als ein Vollzeitjob.

Der Grund für diese sogenannte Crunchtime, die typischerweise eher kurz vor Release eines Spiels Usus war (aber seit einigen Jahren eigentlich bekämpft werden sollte), war in diesem Fall eine Demo für Intergalactic: The Heretic Prophet. Diese Demo war für ein "Review der Mutterfirma" gedacht und sollte den aktuellen Stand der Entwicklung zeigen, also wahrscheinlich einigen Sony-Managern vorgestellt werden.

Aber die Angestellten wurden laut dem Bericht nicht nur instruiert, mindestens acht Überstunden pro Woche zu machen, sondern mussten auch wieder fünf Tage die Woche ins Büro kommen. Vorher waren es wohl nur drei und viele Angestellte haben den Rest von Zuhause aus gearbeitet.

Der Zwang, zurückzukehren, soll für viel Chaos und Probleme bei der Versorgung von Kindern und Haustieren gesorgt haben.

Dieser Crunch soll fürs Erste wieder beendet worden sein, nachdem die Intergalactic-Demo diese Woche wohl finalisiert werden konnte. Zumindest habe das Management den Angestellten erklärt, dass sie bis Ende Januar wieder ihre normalen Stunden und Office-Tage arbeiten könnten.

Passend zu der ganzen Misere wurden laut Jason Schreier schon früher in diesem Jahr Münzen im Produktionsteam verteilt. Die scheinen die Attitüde der Studio-Leitung im Hinblick auf die Arbeit der Angestellten wiederzugeben. Auf einer Seite der Münze ist das Naughty Dog-Logo eingraviert, auf der anderen Seite ein Zitat aus dem Intergalactic: The Heretic Prophet-Trailer.

"The suffering of generations must be endured to achieve our divine end."

Was grob übersetzt ungefähr das hier bedeutet:

"Das Leiden von Generationen muss ausgehalten werden, um unser heiliges Ziel zu erreichen."

Laut dem Bericht hatte Naughty Dog nach dem The Last of Us 2-Release eigentlich angefangen, ein Team aus Producern zusammenzustellen, das sich unter anderem darum kümmern sollte, dass Burn-Out, Crunch und Überstunden kein Problem mehr sind. Viele dieser Producer sollen die Firma aber mittlerweile schon wieder verlassen haben.

Grober Intergalactic-Releasezeitraum enthüllt

Gleichzeitig wird in dem Bloomberg-Bericht auch erwähnt, dass das neue Naughty Dog-Spiel eigentlich erst irgendwann Mitte 2027 erscheinen soll.

Das sei zumindest der Plan laut einigen anonymen Leuten, die mit der internen Planung vertraut sein sollen. Was bei manchen Angestellten natürlich die Frage aufwerfe, ob die Überstunden-Anforderungen nicht noch schlimmer werden, wenn der Release näher rückt.

