Auf ein Horizon 3 werden wir wohl noch einige Jahre warten müssen – und Hunters Gathering ist "schuld"

Fans müssen jetzt stark sein, denn ein Wiedersehen mit Aloy ist gerade in weite Ferne gerückt.

Vier Jahre nach Horizon Forbidden West dachten viele Fans, dass das nächste große Kapitel mit Aloy nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen würde. Die vergangene Woche hat dieser Hoffnung allerdings einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Denn statt Horizon 3 steht plötzlich Horizon Hunters Gathering für Guerrilla Games im Mittelpunkt.

Hunters Gathering ist nicht nur ein kleines Spin-off

Mit Hunters Gathering hat Guerrilla ein taktisches Koop-Actionspiel angekündigt, das sich deutlich vom bisherigen Serienkern entfernt. Schon im Vorstellungsvideo betonte das Studio zwar, dass man weiterhin auf Singleplayer-Erfahrungen setzt, sich nun aber zunächst auf dieses Spin-off konzentriert.

9:42 Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum

Viele Fans vermuteten deshalb, dass Hunters Gathering nur ein Nebenprojekt ist und der Großteil von Guerrilla parallel am nächsten Hauptteil mit Aloy arbeitet. Genau das scheint jedoch nicht der Fall zu sein.

Hunters Gathering wirkt weniger wie ein Experiment, sondern vielmehr wie das große neue Horizon, das eine zusätzliche Säule für die Marke werden soll. Hinweise darauf gibt es mehrere – unter anderem aus Richtung eines gut vernetzten Branchenkenners.

“Ich glaube, der Großteil des Studios arbeitet daran”

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier reagierte auf Bluesky auf die Frage, ob Hunters Gathering von einem separaten Team entwickelt werde – und seine Antwort lässt wenig Raum für Optimismus. Er glaube, dass der Großteil des Studios an dem Spon-off arbeite.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Das deckt sich mit Aussagen des YouTubers JorRaptor, der als Teil des Creator Councils Hunters Gathering bereits spielen konnte. Demnach befindet sich das Spin-off schon seit Horizon Forbidden West in Entwicklung und ist aktuell offenbar der Hauptfokus der Serie.

Horizon macht vieles – nur nicht das, was Fans erwarten

Hunters Gathering reiht sich damit neben andere Projekte ein, die die Marke zunehmend prägen. Neben dem Koop-Spiel befindet sich mit Horizon Steel Frontiers bereits ein MMORPG in Arbeit. Zuvor erschienen zudem LEGO Horizon Adventures sowie das VR-Spin-off Call of the Mountain.

Die Horizon-Reihe hat inzwischen mehr Ableger als Hauptspiele, obwohl viele Spieler*innen genau das Gegenteil erwarten würden. Hunters Gathering mag interessant werden, steht aber sinnbildlich für einen ungewöhnlichen Umgang mit einer Marke, deren größte Stärke bislang die erzählte Einzelspieler-Geschichte war.

Offiziell gibt es weiterhin keinen Zeitplan – weder für Hunters Gathering noch für Steel Frontiers. Zu Horizon 3 schweigt Guerrilla komplett. Wer also gehofft hat, dass Aloys nächstes Abenteuer bereits in Arbeit ist, sollte die Erwartungen dämpfen. Der Ausflug in die Welt der Koop- und Online-Spiele scheint Horizon 3 noch einmal um mehrere Jahre nach hinten zu verschieben.

Braucht Horizon neue Koop- und Online-Ableger – oder verliert die Serie gerade den Fokus auf das, was sie groß gemacht hat?