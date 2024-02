Sony könnte das erste PS6-Spiel auf der State of Play angekündigt haben und kaum jemand hat es bemerkt

Das neue Kojima-Spiel könnte für PS6 erscheinen.

Physnt – so lautet der Arbeitstitel des neuen Spiels von Hideo Kojima, das während des gestrigen State of Play-Events von Sony angekündigt wurde. Viel ist über das Projekt nicht bekannt. Außer, dass es sich hierbei um ein Action-Spionage-Spiel à la Metal Gear Solid handeln soll, das exklusiv für PlayStation erscheint.

Und wie jetzt aus einem Tweet von Kojima hervorgeht, könnte dieses Spiel sogar erst für die PS6 auf den Markt kommen. Wurde auf der State of Play also bereits das erste Next Gen-Spiel vorgestellt?

Erste Infos und mögliche Plattform für das neue Kojima-Spiel

Für welche Plattform Physnt erscheinen soll, wurde während der State of Play nicht genannt. Nach dem Event hat Hideo Kojima allerdings einen Tweet veröffentlicht, der darauf hindeutet, dass das neue Projekt des Metal Gear-Schöpfers für die PlayStation 6 auf den Markt kommen könnte.

In besagtem Tweet spricht er ausdrücklich von "der nächsten Generation". Und da wir wissen, dass Physnt playstation-exklusiv ist, könnte der Titel demnach erst für den PS5-Nachfolger angedacht sein.

PHSYNT (Arbeitstitel) wird die dritte neue Original-IP nach der Entstehung von KOJIMA PRODUCTIONS. Dabei handelt es sich um komplett neue 'Action Espionage' für die nächste Generation. Es wird mit modernster Technologie und den größten Talenten aus aller Welt – sowohl aus dem Film- als auch aus dem Videospielbereich – entwickelt.

Im Folgenden wirft Kojima mit weiteren Superlativen um sich und bezeichnet Physnt als "nächstes Level der digitalen" Unterhaltung, was dafür sprechen könnte, dass der Titel erst für die PS6 aufschlagen könnte.

Natürlich ist dies ein interaktives 'Spiel', aber der Look, die Geschichte, das Thema, die Besetzung, das Schauspiel, die Mode, der Sound usw. – all das befindet sich auf dem nächsten Level der 'digitalen Unterhaltung', was man als 'Film' bezeichnen könnte.

Ein PS6-Release von Physnt ist damit allerdings nicht offiziell bestätigt. Die Bezeichnung "Next Gen" wird von einigen Menschen noch für die PS5 bzw. Xbox Series X/S verwendet. Es ist möglich, dass sich Kojima in seinem Tweet missverständlich ausdrückt und eigentlich die PS5 meint.

Release von PHYSNT noch in weiter Ferne

Der Release von Physnt liegt allerdings noch in weiter Ferne, was wiederum die Vermutung unterstützt, dass es sich hier um einen PS6-Titel handelt könnte. Die Produktion des Spionage-Titels soll nämlich erst dann starten, wenn Death Stranding 2 On the Beach erschienen ist, dessen neuen Trailer ihr euch hier anschauen könnt:

Das Sequel zum "Paketbotenabenteuer" von Kojima hat noch keinen Release-Termin, ist aber für 2025 angedacht. Wir rechnen mit einem Release von Physnt also frühestens im Jahr 2026, wenn nicht sogar in 2027.

Was erhofft ihr euch vom neuen Spionage-Projekt von Hideo Kojima?