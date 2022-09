State of Play angekündigt: Heute startet endlich Sonys September 2022-Livestream

Vom 15. bis zu 18. September findet in Japan die Tokyo Game Show statt und bereits im Vorfeld der Messe können wir uns auf ein knackiges neues State of Play-Event von Sony freuen.

Wann findet Sonys State of Play im September 2022 statt?

Datum: In der Nacht vom 13. auf den 14. September

Uhrzeit: Um 0 Uhr deutscher Zeit (entspricht 3:00pm Pacific Time, 11:00pm BST, 6:00pm Eastern Time)

deutscher Zeit (entspricht 3:00pm Pacific Time, 11:00pm BST, 6:00pm Eastern Time) Länge der Show: 20 Minuten

Wo kann ich den Livestream sehen? Entweder live auf Twitch oder auf YouTube.

Welche Spiele könnten auf der State of Play gezeigt werden?

Wie Sony auf dem PS Blog schreibt, dürfen wir mit der heutigen State of Play-Ausgabe insbesondere auf Spiele von Sonys japanischen Partnern erwarten.

Konkret will Sony 10 Spiele für PS4, PS5 und PSVR 2 vorstellen.

Wahrscheinlich erwartet uns dabei ein neuer Einblick in Horizon Call of The Mountain, der kommenden Horizon Zero Dawn-Erfahrung für PSVR 2. Gut möglich ist außerdem, dass wir neue Infos zu Final Fantasy 16 und vielleicht sogar ein festes Release-Datum einstellen können, hier seht ihr den letzten Trailer zum kommenden JRPG von Square Enix:

Darüber hinaus sollen uns laut Sony "einige Überraschungen von Entwicklerstudios aus aller Welt" erwarten, womöglich befindet sich darunter also auch die ein oder andere Neuankündigung.

Nintendo Direct findet heute ebenfalls statt

Die State of Play ist übrigens nicht der einzige große Gaming-Livestream, der heute stattfindet. Denn schon einige Stunden zuvor findet außerdem eine Nintendo Direct statt, die um 16 Uhr deutscher Zeit startet und sogar satte 40 Minuten dauert.

Also schaut auf jeden Fall bei GamePro.de vorbei, wir werden euch mit allen wichtigen News und Trailern aus den beiden Events versorgen.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die September 2022-State of Play? Welche Spiele wollt ihr unbedingt sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!