Sony twittert wirres Zeug & PlayStation-Fans drehen am Rad

Gerade befinden wir uns bezogen auf die Konsolengenerationen in einer sehr angespannten Situation, wo in jeder Zeit neue Infos zu den neuen Konsolen bekannt gegeben werden könnten. Aus diesem Grund interpretieren Fans in einen der neuesten Tweets von Sony die wildesten Theorien.

Wilde Theorien der Fans

Mit diesem Tweet sorgt Sony gerade für wilde Spekulationen:

Sieht man den Post einfach nur aus der Sicht eines normalen Nutzers, dann scheint das alles völlig belanglos. Es sind einfach nur verschiedene Tier- sowie Controller-Emoji und Sony schreibt dazu, dass es einfach nur ein paar Freunde sind, die Videospiele zocken.

Fans sehen mehr in dem Tweet: Das hat aber die Fans nicht davon abgehalten, den Tweet aufs Kleinste zu analysieren. Die einfachste Variante dabei ist, auf die PlayStation 5 und die diversen Gerüchte rund um ein kommendes Enthüllungsevent zu spekulieren.

Ein User sieht darin einen versteckten Teaser für ein Tokyo Jungle 2, das durch den kommerziellen Misserfolg des etwas anderen Survivalspiels für die PlayStation 3-Spiels sehr unwahrscheinlich ist.

Ein Fan hat sich die Mühe gemacht, in den Emoji die verschiedenen Entwicklerstudios und Spiele zu erkennen, was ihm aber nicht bei jedem Tier gelungen ist:

Darum steckt wahrscheinlich nichts dahinter: Wer genau schaut, sieht, dass der Tweet von Sony und nicht von PlayStation abgesetzt wurde. Falls es wirklich ein Teaser zu irgendetwas sein sollte, dann würde das eher auf den dedizierten PlayStation-Kanälen als dem allgemeinen Account des Herstellers passieren.

Zudem ist es, wie ein Twitter-User richtig feststellt, ein Trend auf der Plattform verschiedene Emoji in der Form zu verbinden. So ist es nur ein netter, kleiner Tweet, der von den Fans mal wieder komplett überanalysiert wird.

