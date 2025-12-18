Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent

Light of Motiram sollte ebenfalls robotische Tiere haben und in einer Welt mit wunderschöner Natur spielen.

Am Mittwoch, dem 17. Dezember, sind Dokumente beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingegangen. Es handelt sich dabei um eine Vereinbarung zur Abweisung der Klage, die Sony im Juli dieses Jahres gegen Tencent eingereicht hatte.

Sony und Tencent erzielen Einigung

Die Rechtsabteilungen von Sony und Tencent waren in den vergangenen Monaten ordentlich beschäftigt. Grund dafür war die Ankündigung des Spiels Light of Motiram, das verdächtig nach einem Horizon-Klon aussieht. Nun scheinen die Streitigkeiten ein Ende gefunden zu haben.

1:07 Neues Open World-Spiel Light of Motiram sieht wunderschön aus - Moment mal, ist das nicht Horizon?

Autoplay

Der Gegenstand von Sonys Klage war, dass Tencent seine geplante Veröffentlichung von Light of Motiram wieder streichen sollte.

Der Grund dafür ist nach einem Blick auf das Spiel offensichtlich: Es sehe laut Sonys Anwält*innen wie ein „sklavischer Klon“ – eine Imitation ohne eigene Kreativität – des Horizon-Franchises aus.

Mehr zu Sonys Klage vom Juli 2025 findet ihr hier:

Die genauen Inhalte der Einigung zwischen Sony und Tencent werden nicht offengelegt. Es sieht jedoch eindeutig so aus, als ob die Vereinbarung der beiden Unternehmen zu Sonys Gunsten getroffen wurde.

Light of Motiram ist seit Eingehen der Dokumente nämlich aus den Epic- und Steam-Stores verschwunden. Die offizielle Seite zum Spiel existiert zwar noch, doch wer weiß, wie lange das der Fall sein wird.

Damit scheint Sony sein Ziel zum Herunternehmen des Spiels erreicht zu haben – und das vor dem offiziellen Gerichtsfall. Ein Termin war ursprünglich für den Januar 2026 vorgesehen gewesen. Das erübrigt sich jedoch jetzt. Scheinbar waren die Anwält*innen von Tencent nicht allzu zuversichtlich, diesen Fall zu gewinnen.

Die Karten dürften für Light of Motiram nicht allzu gut ausgesehen haben. Sony hat unter anderem in seiner Klage behauptet, im vergangenen Jahr bereits die Zusammenarbeit mit Tencent für einen neuen Horizon-Ableger für Smartphones abgelehnt zu haben. Daraus hatte das chinesische Unternehmen mutmaßlich Light of Motiram zusammengeschustert.

Das Unternehmen, mit dem Sony sich dann wirklich für ein Mobile-Horizon zusammengeschlossen hat, hört auf den Namen NCSoft und ist unter anderem für den MMORPG-Hit Blade & Soul verantwortlich. In diesem Kontext macht es Sinn, dass die Rechtsabteilung von Sony so intensiv gegen die Konkurrenz vorgegangen ist.

Hättet ihr euch Light of Motiram gerne angeschaut oder findet ihr es gut, dass eine so offensichtliche Kopie nun doch nicht erscheint?