Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent

Sony und Tencent erzielen eine Einigung bei den Rechtsstreitigkeiten rund um Light of Motiram. Der Horizon-Klon wird wohl doch nicht erscheinen.

Cassie Mammone
18.12.2025 | 10:35 Uhr

Light of Motiram sollte ebenfalls robotische Tiere haben und in einer Welt mit wunderschöner Natur spielen. Light of Motiram sollte ebenfalls robotische Tiere haben und in einer Welt mit wunderschöner Natur spielen.

Am Mittwoch, dem 17. Dezember, sind Dokumente beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingegangen. Es handelt sich dabei um eine Vereinbarung zur Abweisung der Klage, die Sony im Juli dieses Jahres gegen Tencent eingereicht hatte.

Sony und Tencent erzielen Einigung

Die Rechtsabteilungen von Sony und Tencent waren in den vergangenen Monaten ordentlich beschäftigt. Grund dafür war die Ankündigung des Spiels Light of Motiram, das verdächtig nach einem Horizon-Klon aussieht. Nun scheinen die Streitigkeiten ein Ende gefunden zu haben.

Video starten 1:07 Neues Open World-Spiel Light of Motiram sieht wunderschön aus - Moment mal, ist das nicht Horizon?

Der Gegenstand von Sonys Klage war, dass Tencent seine geplante Veröffentlichung von Light of Motiram wieder streichen sollte.

Der Grund dafür ist nach einem Blick auf das Spiel offensichtlich: Es sehe laut Sonys Anwält*innen wie ein „sklavischer Klon“ – eine Imitation ohne eigene Kreativität – des Horizon-Franchises aus.

Mehr zu Sonys Klage vom Juli 2025 findet ihr hier:

Die Entwickler dieses Spiels waren so dreist, Horizon zu klonen - Sony verklagt deshalb jetzt Tencent
von Cassie Mammone
Die Entwickler dieses Spiels waren so dreist, Horizon zu klonen - Sony verklagt deshalb jetzt Tencent

Die genauen Inhalte der Einigung zwischen Sony und Tencent werden nicht offengelegt. Es sieht jedoch eindeutig so aus, als ob die Vereinbarung der beiden Unternehmen zu Sonys Gunsten getroffen wurde.

Light of Motiram ist seit Eingehen der Dokumente nämlich aus den Epic- und Steam-Stores verschwunden. Die offizielle Seite zum Spiel existiert zwar noch, doch wer weiß, wie lange das der Fall sein wird.

Damit scheint Sony sein Ziel zum Herunternehmen des Spiels erreicht zu haben – und das vor dem offiziellen Gerichtsfall. Ein Termin war ursprünglich für den Januar 2026 vorgesehen gewesen. Das erübrigt sich jedoch jetzt. Scheinbar waren die Anwält*innen von Tencent nicht allzu zuversichtlich, diesen Fall zu gewinnen.

Das Neueste auf GamePro
Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Status zum Server-Down und Inhalte des Updates 39.11 im Ticker
von Eleen Reinke
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
von Sebastian Zeitz

Die Karten dürften für Light of Motiram nicht allzu gut ausgesehen haben. Sony hat unter anderem in seiner Klage behauptet, im vergangenen Jahr bereits die Zusammenarbeit mit Tencent für einen neuen Horizon-Ableger für Smartphones abgelehnt zu haben. Daraus hatte das chinesische Unternehmen mutmaßlich Light of Motiram zusammengeschustert.

Das Unternehmen, mit dem Sony sich dann wirklich für ein Mobile-Horizon zusammengeschlossen hat, hört auf den Namen NCSoft und ist unter anderem für den MMORPG-Hit Blade & Soul verantwortlich. In diesem Kontext macht es Sinn, dass die Rechtsabteilung von Sony so intensiv gegen die Konkurrenz vorgegangen ist.

Hättet ihr euch Light of Motiram gerne angeschaut oder findet ihr es gut, dass eine so offensichtliche Kopie nun doch nicht erscheint?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Light of Motiram

Light of Motiram

Genre: Action

Release: 2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent

29.07.2025

Die Entwickler dieses Spiels waren so dreist, Horizon zu klonen - Sony verklagt deshalb jetzt Tencent
Aktuelle News
alle anzeigen
Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent

vor 35 Minuten

Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

vor einer Stunde

Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?
Assassins Creed Shadows: Weihnachts-Event mit massig Gratis-Items gestartet, aber ihr müsst euch jeden Tag beeilen   11     4

vor einer Stunde

Assassin's Creed Shadows: Weihnachts-Event mit massig Gratis-Items gestartet, aber ihr müsst euch jeden Tag beeilen
mehr anzeigen