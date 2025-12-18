Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

Wo auf er Fallout-Timeline sind Amazon Primes Serie sowie die Bethesda-RPGs angesiedelt.

In der zweiten Staffel von Amazon Primes-Endzeitserie machen sich Lucy, der Ghul und Co. auf den Weg nach New Vegas – doch wann genau finden die Ereignisse der Show eigentlich statt? Wir haben eine kurze und knackige Timeline für euch erstellt, damit ihr "up to date" seid!

Fallout-Timeline - Wann was geschieht

Bevor es losgeht, eine wichtige Frage noch: Ist die Fallout-Serie eigentlich kanon? Ja, ist sie! Das hat Todd Howard bereits im November 2023 in einem Interview gegenüber Vanityfair bejaht. Wir können die Serie also guten Gewissens im Zeitstrahl einordnen.

23. Oktober 2077 - Fall der Bomben, Beginn und Ende des "Großen Krieges"

- Fall der Bomben, Beginn und Ende des "Großen Krieges" 2102 bis 2105 - Fallout 76

- 2161 bis 2162 - Fallout 1

- 2197 - Fallout Tactics

- Fallout Tactics 2241 - Fallout 2

- 2277 - Fallout 3

- 2281 - Fallout New Vegas

- 2287 - Fallout 4

- 2296 bis 2297 - Fallout-Serie auf Amazon Prime (Staffel 1 und 2)*

- Fallout-Serie auf Amazon Prime (Staffel 1 und 2)* circa um das Jahr 2296 herum - Fallout 5**

*Wie ihr seht, lassen sich die Ereignisse der Show recht spät in der Fallout-Timeline einordnen. Lucy und Co. betreten die postapokalyptische Wüstenstadt New Vegas erst 15 Jahre nach den Ereignissen des gleichnamigen Rollenspiels von Obsidian, sodass Fans schon vor dem Start der zweiten Staffel diskutiert haben, welches Ende aus dem Spiel denn nun zum Kanon gehören könnte.

**Moment, Fallout 5? Jap, ganz genau! Basierend auf den Aussagen von Todd Howard während eines BBC-Interviews vom 17. Dezember 2023 können wir nämlich bereits grob einordnen, wann die Geschichte von Bethesdas kommendem RPG Fallout 5 ereignen könnte.

"Fallout 5 spielt in einer Welt, in der die Geschichten und Ereignisse der Serie stattgefunden haben oder gerade stattfinden", so Howard im Interview. Davon ausgehend können wir zumindest schon einmal grob festlegen, dass die Ereignisse des kommenden neuen Fallouts zur gleichen Zeit wie die Serie oder kurz danach stattfinden könnten. Fallout 5 wurde bislang nur von Bethesda bestätigt, aber noch nicht offiziell enthüllt.

Fallout auf Amazon Prime - Season 2 jetzt gestartet

Die erste von insgesamt 8 Folgen der zweiten Staffel von Fallout ist am 17. Dezember 2025 auf Amazon Prime gestartet. Die Folgen werden dabei wöchentlich, jeden Mittwoch, veröffentlicht. Ihr müsst euch also noch bis Heiligabend gedulden, um zu erfahren, wie es in Folge 2 weitergeht. Die letzte Episode von Season 2 erscheint am 04. Februar 2026. Den kompletten Episodenplan findet ihr oben.