Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

Die zweite Staffel von Amazon Primes Fallout-Serie schickt Lucy und Co. nach New Vegas - doch wann genau tragen sich die Ereignisse eigentlich zu? Hier ist die Fallout-Timeline in der Übersicht.

Linda Sprenger
18.12.2025 | 10:00 Uhr

Wo auf er Fallout-Timeline sind Amazon Primes Serie sowie die Bethesda-RPGs angesiedelt. Wo auf er Fallout-Timeline sind Amazon Primes Serie sowie die Bethesda-RPGs angesiedelt.

In der zweiten Staffel von Amazon Primes-Endzeitserie machen sich Lucy, der Ghul und Co. auf den Weg nach New Vegas – doch wann genau finden die Ereignisse der Show eigentlich statt? Wir haben eine kurze und knackige Timeline für euch erstellt, damit ihr "up to date" seid!

Fallout-Timeline - Wann was geschieht

Bevor es losgeht, eine wichtige Frage noch: Ist die Fallout-Serie eigentlich kanon? Ja, ist sie! Das hat Todd Howard bereits im November 2023 in einem Interview gegenüber Vanityfair bejaht. Wir können die Serie also guten Gewissens im Zeitstrahl einordnen.

  • 23. Oktober 2077 - Fall der Bomben, Beginn und Ende des "Großen Krieges"
  • 2102 bis 2105 - Fallout 76
  • 2161 bis 2162 - Fallout 1
  • 2197 - Fallout Tactics
  • 2241 - Fallout 2
  • 2277 - Fallout 3
  • 2281 - Fallout New Vegas
  • 2287 - Fallout 4
  • 2296 bis 2297 - Fallout-Serie auf Amazon Prime (Staffel 1 und 2)*
  • circa um das Jahr 2296 herum - Fallout 5**

Quellen: Emil Pagliarulo (Entwickler bei Bethesda, ua. Lead Designer von Fallout 3), GameRant

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

*Wie ihr seht, lassen sich die Ereignisse der Show recht spät in der Fallout-Timeline einordnen. Lucy und Co. betreten die postapokalyptische Wüstenstadt New Vegas erst 15 Jahre nach den Ereignissen des gleichnamigen Rollenspiels von Obsidian, sodass Fans schon vor dem Start der zweiten Staffel diskutiert haben, welches Ende aus dem Spiel denn nun zum Kanon gehören könnte.

**Moment, Fallout 5? Jap, ganz genau! Basierend auf den Aussagen von Todd Howard während eines BBC-Interviews vom 17. Dezember 2023 können wir nämlich bereits grob einordnen, wann die Geschichte von Bethesdas kommendem RPG Fallout 5 ereignen könnte.

"Fallout 5 spielt in einer Welt, in der die Geschichten und Ereignisse der Serie stattgefunden haben oder gerade stattfinden", so Howard im Interview. Davon ausgehend können wir zumindest schon einmal grob festlegen, dass die Ereignisse des kommenden neuen Fallouts zur gleichen Zeit wie die Serie oder kurz danach stattfinden könnten. Fallout 5 wurde bislang nur von Bethesda bestätigt, aber noch nicht offiziell enthüllt.

Fallout auf Amazon Prime - Season 2 jetzt gestartet

Mehr zum Thema
Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 2? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland
von Eleen Reinke
Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 2? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland

Die erste von insgesamt 8 Folgen der zweiten Staffel von Fallout ist am 17. Dezember 2025 auf Amazon Prime gestartet. Die Folgen werden dabei wöchentlich, jeden Mittwoch, veröffentlicht. Ihr müsst euch also noch bis Heiligabend gedulden, um zu erfahren, wie es in Folge 2 weitergeht. Die letzte Episode von Season 2 erscheint am 04. Februar 2026. Den kompletten Episodenplan findet ihr oben.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 41 Minuten

Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

vor 5 Tagen

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

vor einer Woche

Fallout-Serie: Walton Goggins hatte Angst davor, für Staffel 2 wieder zum Ghul zu werden

13.11.2025

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

13.11.2025

"Gier, Gier bleibt immer gleich" - Fallout 4 bekommt zum Geburtstag neue Edition, die das Spiel direkt kaputt macht - jetzt reagiert Bethesda
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent

vor 5 Minuten

Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent
Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

vor 40 Minuten

Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor einem Tag

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
Assassins Creed Shadows: Weihnachts-Event mit massig Gratis-Items gestartet, aber ihr müsst euch jeden Tag beeilen   11     4

vor 2 Stunden

Assassin's Creed Shadows: Weihnachts-Event mit massig Gratis-Items gestartet, aber ihr müsst euch jeden Tag beeilen
mehr anzeigen