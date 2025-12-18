Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des Updates 39.11 im Ticker

Kurz vor Ende des Jahres steht in Fortnite noch einmal ein Update an, mit dem auch das Winterfest eingeläutet wird. Zuvor gehen wie üblich die Server für ein paar Stunden offline. Wir halten euch über den aktuellen Stand auf dem Laufenden.
Donnerstag, 18.12.2025
06:00 Uhr
Moin, moin, ihr Lieben! Das wohl letzte Fortnite-Update in diesem Jahr steht an. Wie es Tradition ist, gönnen wir uns noch ein Käffchen und begleiten nachher das Update und die Downzeiten der Server hier live mit.
Fortnite v39.11: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown
- Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025
- Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
- Abschaltung des Matchmakings: Die Spielersuche wird üblicherweise 30 Minuten vorher abgeschaltet, also gegen 9:30 Uhr.
Wann gehen die Fortnite-Server wieder live? Da es sich wieder um ein kleineres Update handelt, rechnen wir mit keiner allzu langen Downtime. Vorausgesetzt, dass es zu keinen unerwarteten Problemen von Seiten Epic Games kommt, was aber nur vereinzelt vorkommt. Läuft alles glatt, könnt ihr vermutlich zwischen 12 und 13 Uhr wieder ins Spiel hüpfen.
Das steckt in Update 39.11 für Fortnite
Der offizielle Fortnite-Account selbst hat auf X/Twitter bereits angeteast, was uns mit dem Update erwarten wird: Das Winterfest startet nämlich am 18. Dezember.
Im Teaser stecken aber noch zwei weitere Informationen. So wissen wir damit ziemlich sicher, dass die Winterhütte zurück kommt und uns wieder täglich Geschenke öffnen lässt. Und die Socken an der Wand sind ein deutlicher Hinweis auf die bereits angekündigte Harry Potter-Kollaboration.
Zuletzt wurde auch eine Skin für den Anime Bleach angeteast, die am 20. Dezember ins Spiel kommt. Darüber hinaus kennen wir dank Leakern wie Hypex und Kroocofortnite aber auch noch ein paar weitere mögliche Inhalte.
Den Gerüchten nach könnten uns unter anderem Kollaborationen für Kevin Allein zu Haus und Spongebob erwarten. Auch neue Skins für Hatsune Mike (Winter) und Sabrina Carpenter (weihnachtlich) sollen dabei sein. Außerdem soll Fortnite Blitz ein Update und eine neue Map erhalten.
Zuletzt könnte uns auch ein neuer 5v5-Mode erwarten, der möglicherweise für Reload oder Battle Royale erscheint.
