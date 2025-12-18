Baldur's Gate 3-Fans müssen jetzt stark sein: Larian will mit Divinity kein Baldur's Gate 4, sondern etwas anderes machen

Wenn ihr Baldur's Gate 3 mit jeder Faser eures Körpers geliebt habt, bekommt ihr mit Divinity zwar neues RPG-Futter von Larian, aber definitiv kein Baldur's Gate 4. Das Studio wollte einfach nicht nochmal dasselbe Spiel machen.

David Molke
18.12.2025 | 11:20 Uhr

Divinity wird erneut sehr düster, aber ihr könnt wohl auch das Licht in die Spielwelt zurückbringen. Divinity wird erneut sehr düster, aber ihr könnt wohl auch das Licht in die Spielwelt zurückbringen.

Nach dem gigantischen Erfolg von Baldur's Gate 3 hat Larian mit Divinity ein neues Spiel angekündigt. Viele Fans erwarten davon eine Art Baldur's Gate 4, aber das werden sie nicht bekommen. Der Studio-Chef Swen Vincke räumt direkt mit diesen Vorurteilen und Erwartungshaltungen auf.

Nein, Divinity wird kein Baldur's Gate 4

Ursprünglich wurde direkt im Anschluss an die Arbeit an Baldur's Gate 3 sogar kurzzeitig versucht, ein BG4 zu entwickeln. Es habe sich aber einfach nicht richtig angefühlt, wie der Larian Studios-CEO schon vor einiger Zeit in einem Interview mit PC Gamer erklärt hat. Stattdessen mache die Arbeit an Divinity jetzt aber richtig Spaß.

Video starten 3:22 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Auf die aktuelle Frage hin, ob sich die Verantwortlichen Sorgen deswegen machen würden, weil Spieler*innen Baldur's Gate 4 erwarten, räumt Swen Vincke ein, dass es natürlich zu solchen Vergleichen kommen wird. Aber Larian arbeite hart daran, dass sich Divinity von Baldur's Gate 3 unterscheidet. Das neue RPG bleibt beim Kampfsystem zwar den rundenbasierten Kämpfen treu, aber der CEO sagt "wir wollen nicht dasselbe Spiel machen".

Der Fokus liege darauf, dass man der Community mit Divinity ganz neue Spiel-Erlebnisse bieten will, die sie so in bisher keinem anderen Titel des Studios hatte. Das schließt Baldur's Gate 3 natürlich mit ein, betrifft selbstverständlich aber auch die beiden Original Sin-Teile (weshalb es auch nicht Divinity: Original Sin 3 heißt) sowie die ganz alten Divinity-Titel.

Hier könnt ihr euch das ganze, neue Interview mit Larian ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Außerdem soll Divinity laut dem Studioboss auch einfach "viel besser" werden, als es Baldur's Gate 3 war. Was Fans natürlich gerne hören, immerhin haben wir es bei BG3 mit dem bisher wohl schlicht besten RPG aller Zeiten zu tun. Die Messlatte hängt dann aber natürlich auch sehr hoch.

Laut dem Writing Director Adam Smith könne das unter anderem dadurch erreicht werden, dass die zugrundeliegende Formel des Spiels überarbeitet wird. Den Entwickler*innen könne es helfen, nicht noch einmal dasselbe zu machen, sondern eben einfach Neues ausprobieren zu dürfen. Das sei allerdings auch eine große Herausforderung beim Entwickeln.

Mehr zu Divinity:
"Verdammt noch mal, wir wollen niemanden ersetzen" - CEO vom Baldur's Gate 3-Macher reagiert auf Vorwürfe aufgrund von KI-Nutzung bei Divinity
von Stephan Zielke
Divinity: Beim Kampfsystem halten die Baldur's Gate 3-Macher an ihren Stärken fest und das macht nicht alle Fans glücklich
von Kevin Itzinger
Diese große Spiele-Neuankündigung sorgt gerade dafür, dass tausende Baldur's Gate 3-Fans eine RPG-Reihe neu entdecken
von Stephan Zielke

Dasselbe gilt auch für das Kampfsystem in Divinity. Es bleibt zwar bei Rundenkämpfen, dieses Mal soll es aber deutlich zugänglicher werden, als das noch bei Baldur's Gate 3 der Fall war. Das Divinity-Kampfsystem sei extra für ein Videospiel entworfen worden, was bei den D&D-Regeln (die in BG3 zum Einsatz kommen) natürlich nicht der Fall ist.

Was haltet ihr von der Divinity-Ankündigung? Freut ihr euch auf etwas ganz Neues oder hättet ihr lieber ein Baldur's Gate 4 gehabt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Divinity

Divinity

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 58 Minuten

Baldur's Gate 3-Fans müssen jetzt stark sein: Larian will mit Divinity kein Baldur's Gate 4, sondern etwas anderes machen

vor 18 Stunden

"Verdammt noch mal, wir wollen niemanden ersetzen" - CEO vom Baldur's Gate 3-Macher reagiert auf Vorwürfe aufgrund von KI-Nutzung bei Divinity

vor einem Tag

Divinity: Beim Kampfsystem halten die Baldur's Gate 3-Macher an ihren Stärken fest und das macht nicht alle Fans glücklich

vor 3 Tagen

Diese große Spiele-Neuankündigung sorgt gerade dafür, dass tausende Baldur's Gate 3-Fans eine RPG-Reihe neu entdecken

vor 4 Tagen

Divinity: Das neue Spiel der Baldur's Gate 3-Macher könnte großartig werden - die Ankündigung war es nicht
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3-Fans müssen jetzt stark sein: Larian will mit Divinity kein Baldurs Gate 4, sondern etwas anderes machen

vor einer Stunde

Baldur's Gate 3-Fans müssen jetzt stark sein: Larian will mit Divinity kein Baldur's Gate 4, sondern etwas anderes machen
Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent

vor einer Stunde

Light of Motiram: Der Horizon-Klon ist aus den Stores verschwunden - Sony einigt sich mit Tencent
Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?

vor 2 Stunden

Fallout Timeline - Wann spielt die Amazon-Serie und wo lassen sich Bethesdas RPGs auf der Zeitlinie einordnen?
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
mehr anzeigen