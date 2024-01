Sonys PlayStation-Webseite von 2001 ist ein absoluter Fiebertraum und wir wollen sie ein bisschen zurück

Die Sony Computer Entertainment America-Webseite von vor 20 Jahren sah absolut wild aus.

Bevor das Internet so aussah, wie wir es heute kennen, gab es das längst vergessene Zeitalter des Web 1.0 – im Grunde bedeutet das einfach nur die Zeit, bevor Unternehmen das Internet aktiv und großflächig als Plattform genutzt haben. In dieser Übergangszeit zum sogenannten Web 2.0 gab es natürlich auch allerhand Experimente, wie am besten mit dieser Plattform umzugehen ist.

Und dabei kamen auch so großartige Webseiten wie die von Sony Computer Entertainment America (später: Sony Interactive Entertainment) aus dem Jahr 2001 heraus.

So sah der frühe Internet-Auftritt von Sony aus

Zugegeben, für das Jahr 2001 sah die Webseite von Sony erstaunlich gut aus, immerhin waren viele Internetseiten zu der Zeit geradezu hässlich – Blocksätze und tanzende Gifs gehörten damals noch zur Tagesordnung.

Sony hat sich hier offensichtlich eine Menge Mühe gegeben, eine spannende Webseite zu gestalten und ist dabei vielleicht sogar ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.

Hier könnt ihr euch die Webseite, so wie sie 2001 aussah, auf dem X-Account (ehemals Twitter) von ObsoleteSony anschauen:

Hier werden wir direkt mit jeder Menge Eindrücken überschüttet: Gran Turismo 3 wird mit einem sich wiederholenden Video beworben, ihr könnt für die besten Spiele abstimmen, News und Message Boards zur PS2 lesen und bekommt natürlich Pepsi-Werbung serviert.

Über dem viel zu unruhigen Hintergrund trohnen das PlayStation-Logo und die Buttons des Controllers, die als Menüs fungieren.

Bei all den Reizen wissen wir kaum, wo wir zuerst hinschauen sollen. Im direkten Vergleich wirkt die Sony America-Webseite von 1996 regelrecht entspannt:

Wir müssen aber auch sagen, dass der Anblick dieses mehr als 20 Jahre alten Webseiten-Designs uns auch ein wenig nostalgisch macht. Zwar mag Sonys Seite heute um einiges besser designt sein, aber so eine wilde Erfahrung wie damals bekommen wir heute darauf nicht mehr. Das schont zwar auch unsere Augen, aber ein bisschen schade ist es dennoch.

Kennt ihr diese alte Sony-Webseite noch und wie findet ihr das Design im Vergleich mit der modernen Sony-Seite?