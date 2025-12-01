Soundbar aus Deutschland: Diesen krassen Brecher bekommt ihr nur noch heute super günstig!

Der Black Friday auf Amazon so gut wie vorbei, aber noch gibt es einige gute Angebote, wie diese Soundbar des deutschen Herstellers Nubert.

GamePro Deals , Elias Mohr
01.12.2025 | 15:02 Uhr


zum Shop

Dieser Gigant von Soundbar ist am Black Friday richtig günstig. Dieser Gigant von Soundbar ist am Black Friday richtig günstig.

Der Black Friday ist zwar vorbei, aber dennoch gelten die meisten Angebote noch. Meistens jedoch nur noch bis heute. Ihr müsst also schnell sein, wenn ihr euch noch ein Last-Minute-Angebot unter den Nagel reißen wollt, dann empfehle ich euch diese Soundbar des deutschen Herstellers Nubert.

Schnappt euch die Soundbar nur noch heute im Angebot

Der deutsche Sound-Gigant am Black Friday im Angebot

Die Nuboxx AS-425 ist ein richtig dickes Ding und bringt dementsprechend auch einen mehr als fetten Sound mit an den Start. Der Stereo-Klang deckt erstaunlich viel Fläche ab und geht einem durch Mark und Bein. Dabei bleiben sowohl Höhen als auch Tiefen klar und verständlich. Dank verschiedener Funktionen wie Voice+ oder adaptiver Lautstärke sorgt die Soundbar außerdem dafür, dass ihr, egal bei welcher Lautstärke, immer alles klar und deutlich verstehen könnt. Völlig egal, ob bei Film oder Musik: Ihr erlebt immer glasklaren Sound.

Trotz des etwas klobigen Designs ist die deutsche Soundbar schick und macht unter dem TV einiges her. Trotz des etwas klobigen Designs ist die deutsche Soundbar schick und macht unter dem TV einiges her.

Das Design der Soundbar erscheint auf den ersten Blick etwas gigantisch und sie ist definitiv nicht so schlank wie etwa die Bose Smart Ultra, aber sonst wäre für die massiven Lautsprecher auch Platz gewesen. Und das Design hat noch einen weiteren Vorteil: Die Box hält ein Gewicht von bis zu 55 Kilogramm aus, weshalb ihr euren Fernseher einfach auf die Soundplate stellen könnt, anstatt ihn an der Wand anzubringen.

Hier kommt ihr zur Soundbar am Black Friday auf Amazon

Nur noch heute: Diese Soundbar ist genial reduziert

Am 01. Dezember laufen die allermeisten Black-Friday-Angebote auf Amazon aus. Wer bisher also nicht dazu gekommen ist, hat heute die letzte Gelegenheit, zahlreiche Angebote zu nutzen. Auch wenn viele Angebote bereits wieder ausverkauft sind, gibt es noch immer zahlreiche Schnäppchen zu entdecken. Selbst von der Nubert-Soundbar sind nicht mehr allzu viele Exemplare vorhanden, besonders das Modell in Schwarz ist schon so gut wie ausverkauft. Ihr solltet also aus mehr als einem Grund möglichst schnell zuschlagen.

Holt euch die Soundbar jetzt auf Amazon
Mehr zum Black Friday
MediaMarkt startet Cyber Week Sale: 4K-Fernseher, Handys, E-Scooter, Drohnen – Das sind die 10 besten Angebote!
von GamePro Deals
Unterwegs auf über 150-Zoll zocken? Von Kino-Feeling bis 3-Monitor-Setup bekommt ihr dieses Stück Zukunft noch heute zum absoluten Hammerpreis!
von GamePro Deals
75 Zoll QLED 4K-TV heute sagenhaft günstig bei Amazon: Dieser 144Hz-Fernseher ist das Top-TV-Angebot des Cyber Monday Sales!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 18 Minuten

MediaMarkt startet Cyber Week Sale: 4K-Fernseher, Handys, E-Scooter, Drohnen – Das sind die 10 besten Angebote!

vor 59 Minuten

Soundbar aus Deutschland: Diesen krassen Brecher bekommt ihr nur noch heute super günstig!

vor 2 Stunden

Unterwegs auf über 150-Zoll zocken? Von Kino-Feeling bis 3-Monitor-Setup bekommt ihr dieses Stück Zukunft noch heute zum absoluten Hammerpreis!

vor 2 Stunden

75 Zoll QLED 4K-TV heute sagenhaft günstig bei Amazon: Dieser 144Hz-Fernseher ist das Top-TV-Angebot des Cyber Monday Sales!

vor 3 Stunden

Ich würde jetzt all meine Streaming-Dienste kündigen - die für mich beste Plattform gibt es ab nicht einmal 4€ und Netflix oder Disney+ sind dabei!
mehr anzeigen