Soundbar aus Deutschland: Diesen krassen Brecher bekommt ihr nur noch heute super günstig!

Dieser Gigant von Soundbar ist am Black Friday richtig günstig.

Der Black Friday ist zwar vorbei, aber dennoch gelten die meisten Angebote noch. Meistens jedoch nur noch bis heute. Ihr müsst also schnell sein, wenn ihr euch noch ein Last-Minute-Angebot unter den Nagel reißen wollt, dann empfehle ich euch diese Soundbar des deutschen Herstellers Nubert.

Der deutsche Sound-Gigant am Black Friday im Angebot

Die Nuboxx AS-425 ist ein richtig dickes Ding und bringt dementsprechend auch einen mehr als fetten Sound mit an den Start. Der Stereo-Klang deckt erstaunlich viel Fläche ab und geht einem durch Mark und Bein. Dabei bleiben sowohl Höhen als auch Tiefen klar und verständlich. Dank verschiedener Funktionen wie Voice+ oder adaptiver Lautstärke sorgt die Soundbar außerdem dafür, dass ihr, egal bei welcher Lautstärke, immer alles klar und deutlich verstehen könnt. Völlig egal, ob bei Film oder Musik: Ihr erlebt immer glasklaren Sound.

Trotz des etwas klobigen Designs ist die deutsche Soundbar schick und macht unter dem TV einiges her.

Das Design der Soundbar erscheint auf den ersten Blick etwas gigantisch und sie ist definitiv nicht so schlank wie etwa die Bose Smart Ultra, aber sonst wäre für die massiven Lautsprecher auch Platz gewesen. Und das Design hat noch einen weiteren Vorteil: Die Box hält ein Gewicht von bis zu 55 Kilogramm aus, weshalb ihr euren Fernseher einfach auf die Soundplate stellen könnt, anstatt ihn an der Wand anzubringen.

Nur noch heute: Diese Soundbar ist genial reduziert

Am 01. Dezember laufen die allermeisten Black-Friday-Angebote auf Amazon aus. Wer bisher also nicht dazu gekommen ist, hat heute die letzte Gelegenheit, zahlreiche Angebote zu nutzen. Auch wenn viele Angebote bereits wieder ausverkauft sind, gibt es noch immer zahlreiche Schnäppchen zu entdecken. Selbst von der Nubert-Soundbar sind nicht mehr allzu viele Exemplare vorhanden, besonders das Modell in Schwarz ist schon so gut wie ausverkauft. Ihr solltet also aus mehr als einem Grund möglichst schnell zuschlagen.