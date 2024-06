South of Midnight: Exklusives Action-Adventure für Xbox zeigt erstes Gameplay

South of Midnight erscheint 2025 für Xbox Series X/S und PC.

Nachdem die We Happy Few- und Contrast-Macher von Compulsion Games ihr neues Action-Adventure South of Midnight im vergangenen Jahr lediglich mit einem kleinen Teaser angekündigt haben, gab es heute auf dem Xbox Showcase erstes Gameplay zu sehen. Auch wissen wir jetzt, wann das Spiel erscheint – zumindest grob!

South of Midnight erscheint: 2025 und zwar exklusiv für Xbox Series X/S und PC.

Den ersten Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

4:09 South of Midnight: Erster Gameplay-Trailer des Action-Adventures überrascht mit Stop-Motion-Optik

Falls ihr euch übrigens fragt "Ja, Mensch! Warum ruckelt das Gezeigte denn teilweise so?" Keine Sorge, das Spiel setzt in Zwischensequenzen auf Stop-Motion-Technik.

Darum geht's in South of Midnight

Das Spiel entführt euch in die Sumpflandschaften des amerikanischen Südens. Hier müsst ihr mit Haupfigur Hazel allerhand mysteriöse Kreaturen in Third-Person-Duellen bekämpfen, um die Heimatstadt unserer Heldin zu retten.