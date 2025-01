South Park bekommt neue Folgen: Release, Episoden, Streaming und mehr - Alle Infos zu Season 27

Hier gibt es alle Infos zu Staffel 27 von South Park.

Die South Park-Serie läuft inzwischen seit fast 30 Jahren. Allerdings ist es auch schon eine Weile her, dass wir neue Folgen bekommen haben. Die 26. Staffel ist 2023 live gegangen, 2024 lediglich ein Special erschienen. Seither haben Fans keine neuen Inhalte mehr bekommen. Das soll sich aber schon bald ändern. Hier gibt es alle Infos zu den neuen Folgen.

Release: Wann kommen neue South Park-Folgen?

Bereits im Oktober 2024 hatte der Co-Creator der Serie Matt Stone im Interview mit Bloomberg über die Zukunft von South Park gesprochen. Demnach ist die Pause 2024 dadurch begründet, dass er zusammen mit Co-Creator Trey Parker an einem Live-Action-Film arbeitet, der nicht mit South Park in Zusammenhang steht. Danach soll es dann mit South Park weitergehen:

"Wir arbeiten an [einem Film], der hoffentlich am Wochenende um den 4. Juli rauskommt. [...] Und danach machen wir mit South Park weiter. Anfang nächsten Jahres kommen wir mit einer Folge zurück und eine Reihe weiterer Episoden erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2025."

Damit ist also bestätigt, dass South Park 2025 neue Folgen bekommt. Wann genau die Episoden erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Da allerdings in der ersten Jahreshälfte nur eine einzige Folge erscheint, dürfte es sich hier vermutlich wieder um ein Special handeln, während Season 27 dann zwischen Spätsommer und Herbst 2025 erscheint.

Episoden: Wie viele Folgen hat South Park Staffel 27?

Das ist noch nicht genau bekannt. South Park-Staffeln haben in der Regel keine feste Anzahl an Episoden, die kürzeste Staffel umfasste gerade einmal zwei Folgen, die längste hingegen 18. Die letzten beiden Seasons haben jeweils sechs Folgen umfasst, vermutlich dürfte also auch Staffel 27 zwischen sechs bis zehn Episoden beinhalten.

Kommen neue South Park-Filme?

2021 haben die South Park-Erfinder mit ViacomCBS einen Deal unterzeichnet, der unter anderem 14 Filme für den Streamingdienst Paramount+ umfasst. Sieben dieser Specials sind bereits erschienen, uns stehen also noch einige bevor. Vermutlich erwartet uns also auch 2025 mindestens ein Special. Dabei könnte es sich um die einzelne "Episode" handeln, die in der ersten Jahreshälfte erscheinen soll.

Streaming: Wo kann ich South Park schauen?

Aktuell besitzt der Streaminganbieter Paramount+ die Rechte zur Ausstrahlung, weshalb die Serie seit 2022 nicht mehr bei Netflix verfügbar ist. Ihr könnt sie entweder direkt bei Paramount+ oder über den Paramount Plus-Channel bei Amazon Prime schauen.

In beiden Fällen zahlt ihr 7,99 Euro pro Monat, bei Amazon müsst ihr für das Prime-Abo zusätzlich zahlen. Es gibt bei beiden Streaminganbietern auch einen Gratis-Probezeitraum von 7 Tagen. Zusätzlich könnt ihr alle Folgen kostenlos auf southpark.de streamen, hier fehlen allerdings die Film-Specials.

Geht South Park nach Season 27 weiter?

Die gute Nachricht für alle Fans ist, dass ein Ende von South Park nicht in Sicht ist. Der Deal mit ViacomCBS umfasst nämlich neben den 14 Filmen/Specials auch noch mehrere Staffeln: Mindestens bis Season 30 wird es also weitergehen. Sollte die Serie weiterhin erfolgreich bleiben, werden uns danach ziemlich sicher auch noch weitere Staffeln erwarten.