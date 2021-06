Space Jam: A New Legacy bekommt eigenes Xbox-Spiel, das direkt im Game Pass launcht

Microsoft rief Fans vor einigen Monaten dazu auf, Ideen für eine Videospiel-Umsetzung des Kinofilms Space Jam: A New Legacy einzusenden. Tatsächlich wurde das beste Konzept jetzt zu einem vollwertigen Spiel entwickelt und erscheint schon nächste Woche exklusiv für den Game Pass.

Das ist Space Jam: A New Legacy - The Game

Wie wir einem Post auf Xbox Wire entnehmen können, heißt der Titel schlicht Space Jam: A New Legacy - The Game. Wer jetzt ein Baskettballspiel à la NBA Jam erwartet, wird enttäuscht sein. Stattdessen bekommen wir nämlich einen Retro-Brawler. Das Genre bekam in den letzten Jahren wieder ein wenig Aufwind, mit Reboots von Battle Toads und Streets of Rage.

Retro-Brawler statt Sportspiel: Als Team bestehend aus Bugs Bunny, Lola Bunny und LeBron James müsst ihr euch auf den Servern von Warner Bros. gegen allerlei digitale Feinde erwehren und dem Bösewicht Al G. Rhythm das Handwerk legen.

Hier seht ihr erste Spielszenen aus Space Jam: A New Legacy - The Game:

Wann erscheint Space Jam: A New Legacy? Der Release von Space Jam: A New Legacy - The Game ist ein wenig komplex. Zunächst einmal erhalten alle Abonnent*innen von Game Pass Ultimate ab dem 1. Juli Zugang zu Spiel, und zwar im Rahmen der Xbox Game Pass Ultimate Perks. Das sind kleine Boni, die Microsoft immer mal wieder einstreut.

Ab dem 15. Juli können dann alle Xbox-Spieler*innen Hand anlegen. Und zwar kostenlos, denn Space Jam: A New Legacy - The Game ist free2play. Der Kinofilm geht einen Tag später, am 16. Juli, an den Start.

Weitere aktuelle Neuankündigungen:

Neue Space Jam-Controller

Gemeinsam mit dem Spiel veröffentlicht Microsoft drei neue Controller für die Xbox Series X/S: Einen Controller der "Toon Squad" in blau und Orange, einen Controller der "Goon Squad" in schwarz und lila und einen Controller des "Serververse", der wohl so aussehen soll wie das Innere eines Servers. Die Controller kosten jeweils 70 Dollar (vermutlich ~70 Euro), und ihr könnt sie selbstverständlich auch an der Xbox One und dem PC verwenden.

Wie gefällt euch die Idee von Space Jam: A New Legacy - The Game?