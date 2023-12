Spider-Man 3 könnte in 3 Teilen erscheinen: Hacker-Leak enthüllt mögliches Release-Experiment

Spider-Man 1 und 2 sind hervorragende Spiele, ein dritter Teil wäre also keine Überraschung.

Eine Ransomware-Gruppe hat kürzlich den Spiele-Entwickler Insomniac Games gehackt und dabei zahlreiche sensible Daten gestohlen, die nun teilweise an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Dazu gehören unter anderem Konzeptentwürfe und frühes Gameplay des angekündigten Wolverine-Spiels, aber auch Release-Roadmaps und geplante bzw. Ideen für zukünftige Spiele.

Was steckt hinter dem Hacker-Angriff?

Die Situation rund um Insomniac Games ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen ausplaudern, liegt hier eine Straftat vor. Die geleakten Informationen sind gestohlen und wurden mit einer böswilligen Absicht als Erpressungsmaterial verwendet.



Auch sind hier nicht nur Gameplay-Assets und Release-Pläne betroffen, sondern auch die privaten, teils finanziellen Informationen von Insomniac-Mitarbeiter*innen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die gestohlenen Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir die Sache ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichen Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Teil davon sind auch die möglichen Pläne für einen dritten Teil der erfolgreichen Marvel's Spider-Man-Reihe. Und wenn man einigen Dokumenten aus dem Hack Glauben schenkt, spielt Insomniac mit dem Gedanken, den Titel in insgesamt drei Teilen zu veröffentlichen.

Release zwischen 2027 und 2029?

Die Veröffentlichungtaktung würde dabei angeblich wie folgt aussehen:

Spider-Man 3 Teil 1: Weihnachtsgeschäft 2027

Weihnachtsgeschäft 2027 Spider-Man 3 Teil 2: Weihnachtsgeschäft 2028

Weihnachtsgeschäft 2028 Multiplayer: Keine Release-Angabe

Keine Release-Angabe Gesamtpaket mit allen Teilen: 2029

Was wäre der Vorteil dieses Experiments? Ganz simpel: mehr Geld. Die Dokumente zeigen, dass bei einem einzelnen Release mit 15 Millionen verkauften Exemplaren und Erlösen von 700 bis 720 Millionen US-Dollar geplant würde. Bei einer Aufsplittung auf 3 Teile bzw. einem zusätzlichen Gesamtpaket liegt die Prognose hingegen bei 29 Millionen verkauften Exemplaren und Erlösen von 1,1 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr also.

Wichtiger Hinweis: Es handelt sich hierbei zwar um interne Dokumente, die allerdings kein finalisiertes Konzept, sondern lediglich eine Idee bzw. Planung zeigen. Es muss also nicht zwangsläufig bedeuten, dass Spider-Man 3 – so es den Titel überhaupt geben wird – tatsächlich in drei Teilen auf den Markt kommt.

Bis zu einem möglichen Spider-Man 3 würde es ohnehin noch dauern, bis dahin empfehlen wir nach wie vor die großartigen ersten Teile, darunter das in diesem Jahr erschienene Spider-Man 2.

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Die Spider-Man-Spiele gehören zu den beliebtesten Titeln von Insomniac. Ebenfalls aus dem Hack stammende Zahlen belegen unter anderem, dass der erste Teil zudem der umsatztechnisch erfolgreichste First-Party-Titel für die PlayStation 4 war. Und dabei unter anderem populäre Titel wie God of War (2018) oder Uncharted 4 hinter sich ließ.

Wie fändet ihr einen aufgesplitteten Release von Spider-Man 3?