Bock auf Spider-Man: Brand New Day? Die besten Spidey-Spiele ever sind im Sale!

Hier seht ihr nicht nur den neuen Spider-Man 4-Trailer, sondern könnt auch noch die richtig genialen Games für PS5 und PS4 dazu absahnen.

Meine ersten Berührungspunkte mit einem Spider-Man-Spiel waren auf der PlayStation 2 mit den Games zu den Filmen mit Tobey Maguire. Mittlerweile ist Tom Holland der Spider-Man im vierten Film. Zu ihm gibt es keine direkten Spiele.

ABER: In den letzten Jahren erschienen drei verdammt gute Spider-Man-Spiele, die genau das Feeling von damals einfangen, nur einfach um Welten besser sind. Es gibt kaum etwas befriedigenderes als wie Spidey durch die riesige Stadt zu schwingen und böse Jungs zu vermöbeln.

Spider-Man 4: Brand New Day Trailer erschienen - und die Spiele sind im Sale!

Ich habe alle drei Spiele aus "Marvel's Spider-Man"-Reihe gespielt. Im Grunde genommen könnt ihr mit jedem Teil anfangen, da jeder Teil seine eigene Story erzählt, aber wenn ihr der Reihe nach spielt, kennt ihr natürlich alle Zusammenhänge und die wichtigen Charaktere besser. Warum sich die Spiele wirklich lohnen, selbst wenn ihr nicht der große Marvel-Fan seid (so wie ich), erkläre ich euch gleich. Zuerst aber mal hier die Angebote in der richtigen Reihenfolge:

Spider-Man 4: A Brand New Day - hier ist der Trailer zum Kinofilm

Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan und vor allem die Filme und Serien haben mich zuletzt ziemlich kalt gelassen. Umso überraschter war ich, wie ich damals das erste Spiel der Reihe günstig ergattert und gestartet habe. Es machte einfach so viel Spaß!

Ich hatte die PS2-Spiele von Spider-Man damals echt gefeiert, auch weil sie eben parallel zu den Kinofilmen herauskamen. An ein paar der Missionen erinnere ich mich sogar heute noch.

Die neuen Spiele fühlen sich genauso an wie damals - nur eben in modern. Die Grafik ist super, es sieht einfach gigantisch aus und fühlt sich so frei und luftig an, wenn man mit Spidey durch die Häuserschluchten New Yorks schwingt.

Marvel's Spider-Man 2 ist ein Game, das einfach nur Spaß macht

In Teil zwei spielt ihr nicht nur Peter Parker, sondern auch Miles Morales, der zuvor seinen eigenen Teil bekommen hatte. Was an diesem Part so spannend ist, ist die Abwechslung im Gameplay. Vor allem bei den Story-Missionen steckt in Spider-Man 2 richtig viel Arbeit. In einer Mission könnt ihr sogar als Venom spielen und den Oscorp-Tower zerlegen. Herrlich!

Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen: Spielt die Games. Ihr werdet einen Haufen Spaß haben!

Spider-Man: Brand New Day: Alle Infos zum Kinofilm

Dank Raytracing könnt ihr in Spider-Man 2 wirklich alle Spiegelungen an den Glasfassaden New Yorks sehen. Krass!

Spider-Man: Brand New Day ist der vierte Solo-MCU-Film mit Tom Holland als Peter Parker. Regie führt Destin Daniel Cretton, der zuvor zwar noch keinen Spidey-Film, aber dafür das hochgelobte "Shang-Chi: Die Legende der Zehn Ringe" gemacht hat.

Der Kinostart in Deutschland ist der 31. Juli 2026.

Die Handlung spielt vier Jahre nach „Spider-Man: No Way Home“. Peter lebt jetzt komplett allein, weil er sich am Ende von No Way Home freiwillig aus den Erinnerungen seiner Liebsten löschen ließ. In New York kennt ihn also niemand mehr, und er ist praktisch Vollzeit-Spider-Man. Bestätigt zurück sind Tom Holland, Zendaya als MJ, Jacob Batalon als Ned und Jon Favreau als Happy Hogan.

Der Trailer zeigt außerdem Mark Ruffalo als Bruce Banner, Jon Bernthal als Punisher und Michael Mando als Scorpion; Sadie Sink ist neu dabei, ihre Rolle ist aber weiterhin nicht offiziell benannt.