Der erste Roman aus der Welt von Baldur's Gate 3 erzählt die Vorgeschichte eines beliebten Party-Mitglieds.

Leseratten, die mit Baldur's Gate 3 vertraut sind, können sich dieses Jahr besonders glücklich schätzen, denn im Herbst diesen Jahres erscheint der allererste offizielle Roman zum Spiel. Darin wird die Vorgeschichte eines Charakters erzählt, der den meisten von uns sehr gut im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Vorbestellen könnt ihr das Buch schon jetzt.

Der ideale Stoff für einen Fantasy-Roman

Es stellt sich ein bisschen die Frage, warum man nicht schon früher auf den Gedanken gekommen ist, einen Roman rund um die Charaktere in Baldur's Gate 3 zu veröffentlichen. Schließlich sind diese schon im Spiel meisterhaft geschrieben und die Welt ist wahrlich groß genug für eine Menge spannender Geschichten. Nun hat sich also der Autor T. Kingfisher (Pseudonym) mit "Astarion" dem Thema gewidmet.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Darin können wir ab September nachlesen, wie Astarion zur Vampirbrut wurde, was sein neuer Meister alles mit ihm anstellt und wie Astarion versucht, sich von diesem Fluch wieder zu befreien. Auch wenn er dafür die Hilfe eines gutaussehenden Aasimar-Paladins annehmen und sich den direkten Befehlen seines Meisters widersetzen muss.

Mehr Infos als den Klappentext gibt es bisher nicht, aber der liest sich so, als könnten wir neben dem Fantasy-Abenteuer auch eine Lovestory erwarten. Anders lässt sich auch dieses Zitat aus dem Buch nicht erklären:

Du bist zu hübsch, um zu sterben

Die Hörbuchfassung des Astarion-Romans wird übrigens von seiner Synchronstimme Neil Newborn eingelesen.

Nicht das einzige Baldur's Gate 3-Buch, das erscheinen wird

Neben dem Roman werden 2026 noch drei andere Bücher unter dem Titel Balur's Gate 3 erscheinen:

Das offizielle Baldur's Gate 3 Malbuch: Das Buch enthält 40 Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit Charakteren und Szenerien, die ihr dann selbständig kolorieren könnt. Mit welcher Technik, bleibt dabei ganz euch überlassen. Ab dem 11. August könnt ihr euch kreativ austoben.

Das Buch enthält 40 Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit Charakteren und Szenerien, die ihr dann selbständig kolorieren könnt. Mit welcher Technik, bleibt dabei ganz euch überlassen. Ab dem 11. August könnt ihr euch kreativ austoben. Das Baldur's Gate 3 Kochbuch: Essen ist wichtig, das gilt sowohl für das Rollenspiel, als auch die Realität. Im offiziellen Kochbuch zum Larian-Hit stecken 65 Gerichte, die vom Unterreich, bis hin zur Welt des Imperators jeden Winkel der Spielwelt abdecken. Das Buch erscheint am 03. November 2026.

Essen ist wichtig, das gilt sowohl für das Rollenspiel, als auch die Realität. Im offiziellen Kochbuch zum Larian-Hit stecken 65 Gerichte, die vom Unterreich, bis hin zur Welt des Imperators jeden Winkel der Spielwelt abdecken. Das Buch erscheint am 03. November 2026. Die Nekromantie von Thay: Inspiriert vom gleichnamigen Artefakt aus Baldur's Gate 3 erwartet euch hier ein hochwertiges Notizbuch mit 250 karierten Seiten für eure ganz persönlichen Überlegungen. Das Buch für Hobby-Nekromanten erscheint am 21. Juli.

Auch wenn alle diese Bücher spannend klingen, freue ich mich am meisten auf den Roman rund um Astarion, den ich mir wahrscheinlich auch selbst vorbestellen werde. Alle Produkte, die ich euch hier vorgestellt habe, werden erstmal nur auf Englisch verfügbar sein. Ob und wann deutsche Versionen davon auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt.