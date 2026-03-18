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»Motherf***« - Im ersten Trailer zu Spider-Man: Brand New Day wird Spidey von einem alten Bekannten überfahren

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»Motherf***« - Im ersten Trailer zu Spider-Man: Brand New Day wird Spidey von einem alten Bekannten überfahren

Franziska Hammerschmidt
18.03.2026 | 12:28 Uhr

Nachdem die ganze Welt vor fünf Jahren vergessen hat, wer Peter Parker ist, kehrt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft dieses Jahr auf die Leinwand zurück. Spider-Man: Brand New Day erscheint am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Rund drei Monate zuvor gibt's jetzt endlich den ersten Trailer - das wurde aber auch langsam einmal Zeit!

Für ihren nächsten großen Film haben sich Marvel und Sony derweil etwas ganz Besonderes ausgedacht: Vorab durften einige Fans von überall auf der Welt erste bewegte Bilder des Trailers veröffentlichen. Gemeinsam ergaben die am Ende dann das fertige Video.

Darum geht's in Spider-Man 4: Als anonymer Held beschützt Spidey New York besser als jemals zuvor, doch zu welchem Preis? Er ist komplett allein und alle, die ihm wichtig sind, wissen nicht mehr, wer er ist. Eine ungewöhnliche Verbrechensserie hält den jungen Superhelden jedoch auf Trab und verwickelt ihn in ein Netz aus Rätseln.

Neben Hauptdarsteller Tom Holland sind ebenfalls wieder Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned mit dabei. Außerdem lassen sich Jon Bernthal als Frank Castle alias Punisher und Mark Ruffalo als Bruce Banner alias Hulk im neuen Teil blicken.

Stranger-Things-Star Sadie Sink soll ebenfalls mit von der Partie sein. Ihre Rolle bleibt allerdings weiterhin ein Geheimnis. Es wird jedoch gemunkelt, dass sie eine neue Jean Grey, Spider-Girl oder eine andere Mary Jane Watson verkörpern könnte.

Falls ihr wissen möchtet, welche Filme 2026 sonst noch im Kino anlaufen: In unserer Übersicht findet ihr alle Highlights diesen Jahres. 
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