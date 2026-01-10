Max aus Stranger Things spielt in Spider-Man 4 mit - aber darf nicht verraten, wer sie ist

Online wird intensiv darüber diskutiert, welche Rolle die US-amerikanische Schauspielerin Sadie Sink im MCU übernehmen könnte.

Sadie Sink ist vor allem für ihre Darstellung von Max Mayfield aus der beliebten Netflix-Serie Stranger Things bekannt. Im Sommer wird sie auch eine wichtige Rolle im nächsten Spider-Man-Film aus dem MCU übernehmen. Welche das ist, wird aber noch nicht verraten.

Sadie Sink darf nicht über ihren Spider-Man-Auftritt sprechen

Am 30. Juli 2026 soll mit Spider-Man: Brand New Day der vierte Spidey-Film aus dem Marvel Cinematic Universe mit Tom Holland als Hauptdarsteller in die Kinos kommen. Dass Sink hier mitspielt, ist schon länger bekannt. Welche Rolle sie einnimmt, wird aber von Marvel streng geheim gehalten. Selbst aufgetauchte Setbilder lieferten keine entscheidenden Hinweise.

Video starten 2:01 Stranger Things Staffel 5: Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die finale Staffel des Netflix-Hits

Kürzlich war Sink in der Tonight Show mit Jimmy Fallon zu Gast und hat dort über die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day gesprochen. Na ja, eigentlich hat sie vor allem davon gesprochen, wie schwierig es ist, nicht darüber sprechen zu dürfen:

Das ist eine Qual! Und es gibt auch so viele Spekulationen. Ich habe das Gefühl, dass jede Woche eine neue Figur auftaucht.

Tatsächlich diskutieren Fans online seit Monaten darüber, wen Sink im neuen Film spielen wird. Mit ihren roten Haaren würde sie eigentlich perfekt auf die Rolle von Mary Jane Watson passen. Mit der von Zendaya gespielten Michelle Jones-Watson gibt es aber schon eine "MJ" im MCU.

Alternativ könnte Sink aber auch als neue Gwen Stacy ins Universum eingeführt werden. Die wenigen bisher durchgesickerten Infos lassen aber eher darauf schließen, dass die US-amerikanische Schauspielerin als Bösewichtin auftritt.

Hier käme Rachel Cole-Alves, eine Partnerin des Punishers, der ebenfalls in Spider-Man 4 auftreten wird (gespielt wie in Daredevil von Jon Bernthal) infrage. Auch die eher unbekannte Figur Shathra wird immer wieder genannt, ebenso wie Jean Grey von den X-Men.

Wir werden uns wohl mindestens bis zum ersten offiziellen Trailer zu Spider-Man: Brand New Day, möglicherweise aber auch bis zum Kinostart Ende Juli gedulden müssen, bis wir erfahren, wen Sadie Sink tatsächlich im MCU spielt.

Wie gefallen euch die Spider-Man-Filme aus dem MCU? In welcher Rolle könntet ihr euch Sadie Sink vorstellen?

