Mit Marvel's Spider-Man gibt es zwar schon ein wirklich herausragendes Spider-Man-Spiel auf der PS4, aber das heißt ja nicht, dass es nicht mehrere geben darf. Schon auf der PS1 stellte Peter Parker sein Können unter Beweis und die Tony Hawk's Pro Skater-Macher von Neversoft lieferten einen Kult-Klassiker ab.

So sieht Spider-Man (PS1) in Dreams aus

In Dreams, dem spielbaren Game Engine von Media Molecule, können Early Access-Spieler schon vor dem offiziellen Launch auf das komplette Tool-Set zugreifen und eigene Spiele entwickeln. Und natürlich wird sich dabei auch viel an beliebten Titeln orientiert, die dann nachgebaut werden.

Reddit-User OPG609 hat ein Dreams-Projekt vorgestellt, dass sich jetzt den PS1-Spider-Man vorgeknöpft und versucht, den PlayStation-Titel so detailgetreu wie möglich in Dreams nachzustellen. Den allgemeinen Look der Polygon-Optik trifft er absolut, aber es sind die kleinen Dinge, die das Projekt besonders machen.

Spieler machen sich ihr eigenes PS1-Remake

Sowohl die originalen Audio-Files von Spider-Man als auch der kultige Startbildschirm der ersten PlayStation sind umgesetzt worden. Kaum zu glauben, dass Dreams erst seit ein paar Wochen im Early Access verfügbar ist.

Welchen Klassiker würdet ihr nachbauen?