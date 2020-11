Spider-Man Miles Morales: Das steckt im Day-1-Update

Das Actionspiel Marvel's Spider-Man: Miles Morales erscheint sowohl für PS5 als auch für PS4. Dass die PS4-Version nicht ganz so gut läuft wie die Fassung auf PS5, dürfte eigentlich logisch sein. Doch das Entwicklerstudio Insomniac Games hat angekündigt, die PS-Version mit einem 10,6 GB großen Day-1-Patch deutlich zu verbessern.

Im Folgenden findet ihr alle Informationen zum Patch 1.02, das ab sofort zur Verfügung steht:

Allgemeine Updates

Option zum Ändern der Tageszeit nach dem Spiel hinzugefügt

Belohnungen für das Absolvieren von Benchmarks hinzugefügt (Fotomodus-Aufkleber)

Unterstützte lokalisierte Sprachausgabe hinzugefügt

Option zur Übertragung der Savegames von der PS4-Konsole auf die PS5-Konsole hinzugefügt

Fotomodus-Updates

Selfie-Posen hinzugefügt

Slider für die Tiefenschärfe hinzugefügt

Erhöhte Lichtdistanz

Accessibility-Updates

Buttonmapping hinzugefügt

Mono-Audio-Auswahl hinzugefügt

Allgemeine Korrekturen & Optimierungen

Verbesserte Stabilität

Performanceverbesserungen auf der PS4-Konsole

HDR-Verbesserungen

Korrekturen an Untertitel- und Lokalisierungstext

Verschiedene zusätzliche Korrekturen

Unseren Test zu Marvel's Spider-Man: Miles Morales lest ihr hier:

64 10 Mehr zum Thema Spider-Man: Miles Morales im Test - Neuer Spider-Man, neuer Spielspaß

Die PS4-Version bekommt Verbesserungen: Besonders interessant dabei ist, dass die Performance auf der PS4 verbessert wird. Außerdem gibt es Optimierungen beim HDR. Holt ihr euch also Spider-Man: Miles Morales für die PS4, dann braucht ihr nicht zu befürchten, dass es nicht besonders gut läuft.

Ihr müsst euch allerdings den Day-1-Patch herunterladen. Lest ihr in Tests also davon, dass die PS4-Version und das HDR des Spiels noch nicht so gut optimiert sind, dann dürfte das Update 1.02 hier für Abhilfe sorgen.

Holt ihr euch Spider-Man: Miles Morales für die PS4? Worauf freut ihr euch am meisten?