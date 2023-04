Spider-Man: Miles Morales für PS5 & PS4 jetzt 62% günstiger bei Amazon sichern

Bei Amazon gibt es jetzt Spider-Man Miles Morales für PS4, PS5 und in der Ultimate Edition günstig im Angebot.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bekommt ihr gerade bei Amazon günstig im Angebot. Die Standard-Version des Open-World-Hits für PS4 oder für PS5 gibt es 62 Prozent günstiger im Vergleich zur UVP, sie kostet damit nur noch 22,99€ statt 59,99€. Wenn ihr gleich das Komplettpaket haben möchtet, könnt ihr euch die Ultimate Edition für PS5 holen, die auch noch Marvel’s Spider-Man Remastered als Download-Code enthält, inklusive der Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“. In diesem Fall zahlt ihr 39,99€ statt 79,99€ (UVP).

Laut Vergleichsplattformen gibt es keine dieser drei Varianten gerade irgendwo anders günstiger. Zumindest die Standard-Version für PS4 oder PS5 bekommt ihr allerdings auch bei MediaMarkt und bei Saturn für 22,99€.

Mehr günstige PS5- & PS5-Spiele im Sony Sale

Im Sony Sale gibt's noch weitere günstige Deals für PS4 und PS5.

Die Angebote sind Teil eines größeren Sony Sales, der nur noch bis Sonntag läuft. Hier könnt ihr noch weitere Exklusivhits für PS4 und PS5 günstig abstauben, mit dabei sind zum Beispiel Horizon: Forbidden West, Demon's Souls und The Last of Us Part 1. Bei Amazon sind viele Angebote allerdings schon jetzt ausverkauft, bei MediaMarkt und Saturn ist die Auswahl noch etwas größer. Hier findet ihr die Sales:

Was ist Marvel’s Spider-Man: Miles Morales?

7:28 Marvel's Spider-Man: Miles Morales prügelt sich im PS5-Gameplay durch New York City

Bei Marvel’s Spider-Man: Miles Morales handelt es sich um ein Spin-off des PS4-Hits, in dem Miles gewissermaßen die Urlaubsvertretung für Peter Parker übernimmt und in Manhattan für Ordnung sorgt. Das tut er mithilfe neuer Fähigkeiten wie Elektroangriffen und vorübergehender Unsichtbarkeit, die euch ganz neue Taktiken ermöglichen.

Auch grafisch hat sich einiges getan. Selbst auf der PS4 sieht das Spin-off nochmal etwas besser aus als das Original. Auf der PS5 genießt ihr zudem eine fantastische Fernsicht, die euch auch auf große Distanz noch winzige Details erkennen lässt, und könnt euch zudem zwischen realistischen Spiegelungen durch Raytracing und stabilen 60 fps entscheiden.

Falls ihr eure Spiele lieber digital kauft und herunterladet, könnt ihr euch bei Amazon natürlich auch Guthaben für den PlayStation Store sichern. Weitere günstige Deals findet ihr hier: