Spider-Man Miles Morales: Alle Kapitel/Hauptmissionen im Überblick

Ihr wollt wissen, wie lang ihr euch noch durch die Geschichte von Marvel's Spider-Man Miles Morales kämpfen und schwingen müsst? GamePro zeigt euch euren Fortschritt in der Missionsübersicht.

Wie lang ist Miles Morales? Das Abenteuer wird etwa sieben bis acht Stunden dauern. Damit ist das Spiel einige Stunden kürzer als Marvel's Spider-Man. Das war jedoch zu erwarten, da das Spiel im Vorfeld schon mit dem Uncharted-Spinoff The Lost Legacy verglichen wurde. Wollt ihr aber alle Nebenmissionen und Collectibles sammeln, dann könnt ihr noch einmal gut vier Stunden drauf rechnen. Trophäenjäger müssen das Spiel sogar noch ein zweites Mal im New Game Plus durchspielen. Das ist aber aufgrund der kurzen Spieldauer nicht allzu gravierend.

Da es sich bei Miles Morales um ein Open World-Spiel handelt, ist die Länge des Spiels stark abhängig von euren Aktionen und wie viel ihr von den Open World-Aktivitäten macht. Die angegebene Spielzeit basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Spiel.

Achtung: Spoiler

Dass euch in diesem Artikel Spoiler erwarten, dürfte klar sein. Wichtige Story-Momente offenbaren wir hier zwar nicht, aber ihr erfahrt, wie die Erzählstruktur des Action-Adventures aufgebaut ist, von der sich wiederum Rückschlüsse auf die Story durch die Namen der Missionen ziehen lassen.



Wollt ihr euch das nicht vorweg nehmen lassen, dann könnt ihr jetzt noch einen Rückzieher machen und nicht mehr weiterlesen. Um etwaige Spoiler zu vermeiden, haben wir die Kommentar-Sektion für diesen Artikel abgeschaltet.

Alle Hauptmissionen in der Übersicht

Miles Morales bietet insgesamt 16 Story-Missionen mit unterschiedlichen Spiellängen. Sie dauern in der Regel zwischen zehn bis 45 Minuten, je nach der Dauer der Cutscenes. Eine klare Aufteilung in Kapitel oder Akte gibt es nicht.

Netze gut festhalten!

Abschiedsgeschenk

Neuer Thwip

Wir sind für sie da

La Nochebuena

Wiedersehen

Los, Sammeln!

Hier ist ja noch Licht an...

Werkspionage

Undercover im Underground

Der letzte Vorhang

Raus aus dem Lärm

Dame, König, Spinne, Spion

Dicker als Blut

Wie echte Wissenschaftler

Der Kampf um Harlem

Lohnt sich der Kauf von Spider-Man: Miles Morales?

