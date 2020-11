Marvel's Spider-Man für PS5: Anzug-Detail zeigt, wie cool Raytracing ist

Habt ihr eure PS5 schon und zockt darauf eventuell die Remastered-Version von Marvel's Spider-Man? Nutzt ihr dabei den Fidelity-Mode für mehr Effekte und bessere Grafik? Wenn nicht, solltet ihr das mal tun, denn das Spiel beeindruckt mit einer enormen Detailfülle.

Enorme Details in der PS5-Version: Das könnt ihr besonders an den Kostümen von Spidey sehen, wie der Reddit-User ggtrollster zeigt. Er veröffentlichte eine Nahaufnahme von einem der Anzüge und zeigt, wie detailreich dieser gearbeitet sind. Nicht nur seht ihr die Struktur, aus welcher der Anzug besteht, auf dem Spinnensymbol spiegelt sich die Umgebung wider.

Link zum Reddit-Inhalt

Realistische Spiegelungen in Spider-Man auf der PS5

Raytracing in Spider-Man: Es sind auf der glatten, roten Oberfläche des Symbols die Autos zu sehen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite parken. Raytracing macht es möglich und berechnet die Spiegelungen und den Lichteinfall physikalisch korrekt.

Das mag nur ein kleines Detail sein und vielleicht im regulären, schnellen Spiel nicht direkt auffallen, dennoch zeigt es, was die Next-Gen-Konsolen leisten können.

Wir können uns also darauf freuen, dass wir in künftigen Spielen weitere solcher Details zu sehen bekommen. Diese machen die Spielwelt noch realistischer. Oft sind es solche Details, die einem gar nicht so sehr ins Auge springen, welche dann aber dazu führen, dass Versionen ohne diese Effekte plötzlich weniger gut und weniger realistisch aussehen. Da kann man nur gespannt darauf warten, was uns in Zukunft noch erwartet.

Habt ihr auch schon solche Effekte und Details in einem PS5-Spiel bemerkt? Habt ihr vielleicht extra gestoppt, um diese Effekte zu genießen?