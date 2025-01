Oh nein, Vater meint es nur gut und schenkt seinem Sohn dreimal das gleiche Spider-Man-Spiel für PlayStation, weil er denkt es sei eine Trilogie

Dreimal Miles Morales in unterschiedlichen Ausführungen.

Vielleicht ging es euch früher ähnlich: Als ich klein war, habe ich mir meistens Geschenke aus der Gaming-Welt gewünscht – bestimmte Spiele oder einen Nintendo DS zum Beispiel. Dabei musste ich meinen Eltern oder Großeltern aber stets genau sagen, was konkret unterm Weihnachtsbaum liegen darf, schlicht und einfach, weil sie nur wenig Ahnung von Videospielen hatten und ich auf Nummer sicher gehen wollte.

Redditor "Venomster154" hat seinen Vater vor Weihnachten wohl nicht ausreichend gebrieft und ein – zugegebenermaßen sehr witziges und charmantes – Geschenk erhalten: Der Papa hat das Open World-Spiel Marvel's Spider-Man Miles Morales nämlich nicht einmal, sondern versehentlich gleich in dreimal in unterschiedlichen Versionen gekauft – weil er dachte, es handle sich um eine Trilogie.

Charmantes Versehen

Der Vater von Venomster154 überraschte seinen Sohn vor drei Jahren zu Weihnachten konkret mit drei Spielen auf einen Schlag: Miles Morales für die PS5, Miles Morales für die PS4 und Miles Morales für PS5 in der Ultimate Edition.

Geschulte Gamer wissen sofort, dass es sich hier um ein und dasselbe Spiel nur eben für unterschiedliche Plattformen (bzw. im Falle der Ultimate Edition um das gleiche Spiel mit zusätzlichen Boni) handelt.

Dem Vater war das jedoch nicht bewusst, und da können wir ihm keinen Vorwurf machen. Hier kommen Laien eben schnell mal durcheinander. Er hat sich vermutlich von den verschiedenen Bannern und Bezeichnungen auf den Spielehüllen fehlleiten lassen und daraufhin gedacht, dass es sich um unterschiedliche Spiele handle, die aber zusammengehören und eine Trilogie ergeben würden.

Wie Venomster154 zu seinem Post schreibt, fragt ihn sein Vater mittlerweile übrigens stets, bevor er ein Spiel für seinen Sohnemann kauft.

Die kleine Geschichte sorgt jedenfalls für viele Schmunzler in der Community: "Das ist entzückend, du hast einen tollen Dad", schreibt beispielsweise ein User und dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen.

Warum geht's in Spider-Man Miles Morales? Das Standalone-Action-Abenteuer von Insomniac Games erschien 2020 zum Launch der PlayStation 5 und knüpft nahtlos an die Geschichte von Marvel's Spider-Man an.

Diesmal rückt Peter Parkers Schützling Miles in den Fokus und bringt viele coole neue Spidey-Fähigkeiten mit sich. Das Spiel erhielt im GamePro-Test eine starke Wertung von 86 Punkten und ist definitiv einen Blick wert. Doch auch wenn's gut ist: Eine Version des Titels reicht völlig aus.

An dieser Stelle wollen wir von euch wissen: Was war das coolste Gaming-Geschenk, das ihr jemals von eurer Familie geschenkt bekommen habt?