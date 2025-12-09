Dieses Spiel hat vor 13 Jahren in unserem Test 93 Punkte bekommen – Jetzt gibt’s die PS5-Neuauflage zum Schnäppchenpreis im Angebot!

Falls dieses großartige Action-Adventure bislang an euch vorbeigegangen ist, solltet ihr ihm unbedingt noch eine Chance geben.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen echten Klassiker in einem schicken PS5-Remaster schnappen. Für das Action-Adventure, das in unserem GamePro-Test seinerzeit 93 Punkte abgestaubt hat und insbesondere Fans von Spielen im Zelda-Stil begeistern dürfte, bezahlt ihr jetzt nur noch 15,99€. Das ist das Meisterwerk auf jeden Fall wert, vor allem dann, wenn ihr das Original noch gar nicht gespielt habt. Hier geht’s zum Deal:

Der Deal soll noch bis zum 21. Dezember laufen, könnte aber natürlich auch schon früher vergriffen sein. Übrigens hat Amazon gerade auch noch eine Menge weiterer günstiger PS5-Spiele zu bieten. Beispielsweise bekommt ihr Astro Bot für 29,99€ statt 69,99€ und Gran Turismo 7 für 19,99€ statt 79,99€. Die besten Angebote findet ihr dabei seltsamerweise nicht auf Amazons Angebotsübersicht, sondern wenn ihr hier die Bestseller der PS5-Spiele durchseht:

Großes Abenteuer mit dem Tod: Das bietet der Klassiker in der PS5-Neuauflage

In Darksiders 2 spielt ihr den Tod persönlich, und dieser bringt gleich zwei Sensen mit.

Es geht hier um die Darksiders 2 Deathinitive Edition für PS5, die den Klassiker mit hübscherer Grafik wiederaufleben lässt und euch zudem das Komplettpaket mit sämtlichen DLCs liefert. Dadurch könnt ihr mit einer stattlichen, aber auch nicht überlangen Spielzeit von knapp 40 Stunden rechnen. Nachdem wir uns im Vorgänger noch als Krieg durch eine postapokalyptische Erde gekämpft haben, sind wir diesmal als personifizierter Tod in einer großen Fantasy-Parallelwelt unterwegs.

Im Gegensatz zur noch vergleichsweise linearen Hack&Slash-Action des ersten Teils orientiert sich Darksiders 2 stärker an den Action-Adventures der Zelda-Reihe: Ihr bekommt eine weitgehend offene Welt, die viel Freiraum zur Erkundung ihrer Geheimnisse lässt und Dungeons voller Rätsel bietet. Ähnlich wie in Tomb Raider seid ihr zudem häufiger mit Klettern und Springen beschäftigt.

2:01 Darksiders 2 - Deathinitive Edition Release-Trailer

Autoplay

Trotzdem gibt es natürlich nach wie vor auch reichlich Action. Als Primärwaffen verfügt Tod dabei über zwei Sensen, mit denen er blitzschnell zuschlagen und feindlichen Angriffen ebenso schnell ausweichen kann. Als Sekundärwaffen kann er beispielsweise auch schwere Kriegshämmer oder Äxte verwenden.

Was Darksiders 2 zu einem echten Klassiker macht und vor 13 Jahren zu einer Traumwertung im GamePro-Test geführt hat, ist letztlich das stimmige Gesamtpaket aus einer unglaublich stimmungsvollen und kreativen Spielwelt, einem wirklich einzigartigen Protagonisten, einem tollen Kampfsystem und all jenen Vorzügen, die schon klassische Zelda-Spiele zu Meisterwerken gemacht haben. All diese Pluspunkte gelten heute noch immer, weshalb es sich auf jeden Fall lohnt, Darksiders 2 noch nachzuholen.