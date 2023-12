Diese Spiele habt ihr 2023 am meisten durchgezockt und mit Platz 2 hätten wir nie gerechnet

Dass Hogwarts Legacy zu den am häufigsten beendeten Spielen 2023 zählt, ist keine Überraschung.

Das Jahr 2023 hatte unglaublich viele unglaublich gute Spiele zu bieten. Was aber natürlich nicht heißen muss, dass wir sie alle auch gespielt haben, geschweige denn durchgespielt. Angesichts der Hülle und Fülle des Jahres würde das auch an ein echtes Wunder grenzen. Aber zumindest können wir uns jetzt ansehen, welche Spiele laut howlongtobeat.com dieses Jahr am häufigsten beendet wurden.

Top 10 beendete Spiele: Diese Titel wurden laut howlongtobeat 2023 am häufigsten durchgespielt und es gibt einige Überraschungen

Worum geht's hier? Auf howlongtobeat.com könnt ihr nachsehen, wie lange es dauert, ein Spiel durchzuspielen. Diese Zahlen basieren auf Durchschnittswerten, die natürlich auch irgendwie erhoben werden müssen. Da kommt die Community ins Spiel: Ihr könnt auf der Seite einfach selbst eintragen, wenn ihr ein Spiel geschafft habt und wie lange es gedauert hat.

Dementsprechend kommen dabei nicht nur die sehr hilfreichen Statistiken heraus, wie lange ein Spiel dauert (für Completionists oder Leute, die nur die Story spielen wollen). Sondern wir können eben auch erfahren, welche Spiele am häufigsten abgebrochen wurden, noch auf dem Backlog-Stapel liegen oder welche Titel eben tatsächlich auch beendet wurden.

Diese Spiele wurden 2023 am meisten beendet:

Dass kürzere Spiele wie Spider-Man 2, das Resident Evil 4-Remake, Hogwarts Legacy, Super Mario Bros. Wonder oder das Dead Space-Remake zu den am häufigsten durchgespielten Titeln des Jahres 2023 zählen, dürfte nur die Allerwenigsten verwundern. Es nimmt einfach nicht so viel Zeit in Anspruch.

Aber es gibt auch richtig dicke Überraschungen: Insbesondere Zelda Tears of the Kingdom hätten wir nie und nimmer auf Platz zwei vermutet. Das Spiel ist ein absolut gigantischer Brocken und hält locker über 130 Stunden Spielzeit bereit, wenn ihr wirklich viel von der Open World sehen wollt. Dasselbe gilt mehr oder weniger auch für das extrem umfangreiche Baldur's Gate 3.

Welche Spiele von der Liste habt ihr 2023 durchgespielt? Was war euer Favorit davon?