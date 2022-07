Die meistverkauften Spiele 2022 in Europa: Pokémon schlägt Horizon Forbidden West und Elden Ring

Die GfK (Gesellschaft für Konsum- und Marktforschung) hat die europäischen Spiele-Charts für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Die höchsten Wellen hat mit Sicherheit Elden Ring geschlagen, doch das Action-Rollenspiel von FromSoftware schafft es in Europa noch nicht einmal unter die ersten Drei.

Stattdessen ist Pokémon-Legenden: Arceus der Spitzenreiter, hatte mit seinem Release im Januar aber auch mehr Anlauf als einige andere Anwärter. Dahinter folgt das PlayStation-Exclusive Horizon Forbidden West. Bei beiden Titeln ist zu beachten, dass sie jeweils nur für eine Plattform, beziehungsweise für eine System-Familie auf den Markt kamen, denn umso beeindruckender ist der Erfolg. Die ersten drei Ränge werden von FIFA 22 komplettiert – die Serie hält sich traditionell das ganze Jahr über in den Verkaufs-Charts.

Das sind die Top 3 der meistverkauften Spiele in Europa (Q1 und Q2 2022):

Pokémon-Legenden: Arceus

Horizon Forbidden West

FIFA 22

In unserem Test-Video könnt ihr sehen, warum Arceus nicht unverdient an der Spitze steht:

Diese Spiele haben sich in Deutschland am besten verkauft

Die Charts in Deutschland entsprechen ungefähr dem europäischen Bild. Auch bei uns belegt Pokémon-Legenden: Arceus den Platz an der Sonne. Horizon Forbidden West befindet sich allerdings nur auf Rang drei, denn auf dem zweiten Platz macht sich mit Mario Kart 8 Deluxe ein echter Evergreen breit, der von der Veröffentlichung der Strecken-Erweiterung profitiert haben dürfte. Im Folgenden seht ihr die jeweiligen Bestseller in Deutschland nach Plattformen geordnet:

PS5

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Elden Ring

PS4

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

FIFA 22

Xbox Series X/S

Elden Ring

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

Forza Horizon 5

Xbox One

FIFA 22

GTA V

Assassins Creed: Valhalla

Nintendo Switch

Pokémon-Legenden: Arceus

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch Sports

PC

Landwirtschafts-Simulator

Die Sims 4

Total War: Warhammer 3

Diese Anwärter auf den Thron stehen noch an: Aber natürlich ist das Jahr noch nicht vorüber, und auch wenn es bereits einige Verschiebungen auf 2023 zu verzeichnen gab, erscheinen 2022 noch einige Titel, die es in die Top 3 schaffen könnten. Folgende Spiele könnten darunter fallen: The Last of Us Part I, Mario + Rabbids Sparks of Hope, FIFA 23, God of War Ragnarök sowie Pokémon Karmesin & Purpur.

Was glaubt ihr, welche Spiele am Ende des Jahres ganz vorne stehen?