Als hätte jemand auf den Fernseher gestrullert: Spiele wie GTA 4 bekamen vor Jahren einen gelben Pinkel-Filter und Fans erinnern sich gern daran

GTA 4 war eines der Spiele, die den kultigen Gelb-Filter verwendeten. (Bildquelle: upklyak / FreePik)

Habt ihr zwischen 2005 und 2013 ein paar AAA-Spiele auf der PS3, dem GameCube oder der Xbox 360 gestartet, dann wird euch wahrscheinlich ein ganz bestimmter Style aufgefallen sein: Viele Spiele hatten einen starken Sepia-Farbstich, wahlweise mit geboosteten Gelbtönen, mal in Grün oder Orange.

Von vielen Spieler*innen wurde der Look im Nachhinein hämisch "Urin-Filter" getauft, dabei ist eines mal absolut sicher: Er prägte eine ganze Ära an Spielen und damit auch deren Fans.

Spieler erinnern sich an den Struller-Look

Mit Metal Gear Solid 3: Snake Eater fing es an, dann breitete sich ein gelbstichiges Color Grading über Need for Speed: Most Wanted, Gears of War, The Legend of Zelda: Twilight Princes, Fallout 3 sowie GTA 4 bis hin in die früher 2010er zu Deus Ex: Human Revolution, Rage und Max Payne 3 aus.

Dem eigentlichen Sepia-Stil waren so viele Spiele erlegen, dass er wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit mit dieser Zeitspanne in der Videospielhistorie verbunden sein wird.

Und da viele Klassiker in diesen Jahren erschienen sind, wurde der Look auch von vielen Fans ins Herz geschlossen, wie dieser Thread auf Reddit beweist:

Es werden zwar auch kritische Meinungen geäußert, bei den meisten Spieler*innen überwiegt jedoch die Nostalgie und vor allem der Eindruck, dass der gelbe Farbfilter irgendwie zum Stil der Spiele passte.

So wird unter anderem Fallout 3 mit seiner dreckigen und brutalen Ästhetik als passender Titel genannt oder auch GTA 4, das mit einer filmischen Inszenierung an zahlreiche Hollywood-Meisterwerke angelehnt war.

13:00 Im ersten Trailer zu GTA 6 stecken unglaublich viele Details!

Das hat es mit dem Urin-Filter auf sich

Seine Ursprünge hat der Sepia-Look folgerichtig auch auf der großen Leinwand. Unter anderem im Mafia-Drama Der Pate von 1972 wurden Orange- und Mahagoni-Töne eingesetzt, um einen nostalgischen Look wie bei einer alten Filmrolle zu erzeugen.

Ab den späten 2000ern kam dann noch ein übertriebenes Klischee des amerikanischen Films hinzu, das mit Farbtönen unter anderem klimatische Gegebenheiten einer Region unterstreichen wollte.

Szenen, die in Mexiko spielen, wurden daher zum Beispiel gelb-orange eingefärbt, was in Serien wie Breaking Bad zu jeder Menge Memes führte:

Dass dieser Trend auf Spiele überschwappte, ist dann auch eigentlich kein Wunder, da immer mehr Titel einen filmischen Look zelebrieren wollten und ein Farbfilter eine simple Methode dafür war.

Zudem kaschierte er in Vertretern wie Fallout 3 niedrig aufgelöste Texturen ziemlich gut und sorgte für einen einheitlicheren, weniger blassen Style. Er hatte also auch viel Gutes.

Falls ihr aber mal sehen wollt, wie eines der oben genannten Spiele ohne den "Piss-Filter" ausgesehen hätte, hier hat jemand Resident Evil 5 so gemoddet, dass die originalen Farben zu sehen sind:

Ich mochte den Urin-Filter damals ziemlich gern, aber ich möchte ihn nicht zurück

Chris Werian Spiele wie Gears of War, Resistance, Need for Speed: Most Wanted und GTA 4 fallen in meine späten Teenager-Jahre, genau wie Breaking Bad oder auch die Filme von Robert Rodriguez, der als mexikanischer Regisseur den Sepia-Look auf From Dusk Till Dawn oder Desperado übertrug.



Dementsprechend cool fand ich auch damals die "cineastische" Inszenierung von Spielen, die aufgrund des Urin-Filters auf einmal erwachsener und schmutziger wirkten. Dabei waren sie einfach nur gelb!



Und ich habe auch keine schlechten Erinnerungen an die ganzen Klassiker, die zwischen 2005 und 2013 erschienen sind. Im Gegenteil sogar: Darunter befinden sich einige der für mich persönlich großartigsten Titel, die ich je gespielt habe.



Möchte ich so etwas in heutigen Spielen aber noch sehen? Definitiv nicht, aber grafisch sind wir ja auch schon ein paar Ecken weiter, so dass es nicht notwendig ist, ein ganzes Spiel gelb zu färben, damit es filmisch wirkt. Eigentlich bietet sich der Filter nur noch für Abschnitte an, die ein wenig befremdlich wirken sollen, wie einige außerirdische Welten in Starfield oder No Man's Sky.

Oder was meint ihr? Wollt ihr den Gelbstich zurück? Habt ihr auch noch so lebhafte Erinnerungen an die Ära?