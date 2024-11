"Ich bin ein komplett anderer Mann": Spieler hört mit dem Rauchen auf und nimmt 17 Kilo ab - und das alles wegen GTA 6

Rauchstopp durch den GTA 6-Hype? Für einen Redditor hat es geklappt.

Wenn Videospiele tiefgehende Auswirkungen auf das Leben einer Person haben, liegt der Gedanke durch die gesellschaftlichen Stigmata nahe, dass die Person dem Spiel verfällt und wenig Zeit für anderes findet. Heute möchten wir euch von einer Geschichte erzählen, die genau zum Gegenteil geführt hat: Eine Person hat für den Release von GTA 6 ihr Leben zum Besseren gewendet.

Spieler hört mit dem Rauchen auf - für GTA 6!

Im Subreddit von GTA 6 hat der User RoeJoganLife vor knapp einem Jahr mit der Community geteilt, dass er aufgrund seines Hypes auf GTA 6 frisch mit dem Rauchen aufgehört hat. Seinen alten Beitrag könnt ihr hier im Screenshot sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Damals schrieb RoeJoganLife, dass er schon seit einer ganzen Weile ein starker Raucher gewesen sei. Vor einem Jahr habe er immer mehr Folgen davon wie etwa schweren Husten oder generell ein schlechteres Befinden verspürt.

Dann kam die Ankündigung zu GTA 6 und entfachte seinen Hype. Das war wohl der Schubser in die richtige Richtung, den er benötigte. Weil er zur Veröffentlichung des Spiels nicht im Krankenhaus sein oder Medikamente zu sich nehmen wollte, nutzte er die Chance und begann mit dem kalten Entzug.

Im Thread, den wir oben geteilt haben, fragt sich User Marcellius-the-3rd beinahe ein Jahr später, wie es RoeJoganLife gehe – und tatsächlich hat dieser ein Update in den Kommentaren gegeben! Was er schreibt, könnt ihr hier übersetzt lesen:

„Ich möchte mich für die Liebe bedanken und kann mit absolutem Stolz bestätigen, dass ich seitdem keine Zigarette mehr geraucht habe. Tatsächlich habe ich seit Februar 17 Kilo abgenommen und bin ein völlig anderer Mann. Eine gesunde Angewohnheit führte zur nächsten, das Rauchen fühlt sich an, als wäre es ein ganzes Leben her. Meine Blutwerte von neulich sind zurückgekommen und sie waren fantastisch. Ich bin so gesund wie noch nie und es war eine der befreiendsten Erfahrungen, mein Leben nicht mehr von Zigaretten abhängig zu machen. Ich habe kein Verlangen mehr und kann mich nur noch fragen, warum zum Teufel ich das überhaupt gemacht habe, aber ich nehme an, wie ich in meinem Beitrag [von vor einem Jahr] geschrieben habe, ist Sucht eine verdammt schlimme Sache.“

Da bleibt uns auch nichts anderes übrig, als RoeJoganLife wie die vielen Kommentator*innen des Threads zu gratulieren. Übrigens: Ein Blick auf das Profil von RoeJoganLife verrät uns, dass er konkret seit über zehn Monaten rauchfrei ist. Glückwunsch!

Vermutlich war der Auslöser für die ganze Geschichte dieser Trailer zu GTA 6:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Autoplay

Neben den Glückwünschen nehmen die User in den Kommentaren die Sache wie immer mit einer guten Portion Humor auf. Dabei greifen sie den Running Gag auf, dass etwas Beeindruckendes vor einem lang erwarteten Spielerelease geschieht. So schreibt etwa couchkiller122, dass GTA 6 Raucher*innen geheilt habe, bevor wir GTA 6 bekommen hätten. Was ja irgendwie auch stimmt.

Zwischen den Gratulationen und Späßen lassen sich aber auch ähnliche Geschichten von Personen wie User JayIsNotReal finden, der sich ebenfalls aufgrund von GTA 6 eine gesunde Gewohnheit angeeignet hat. Er laufe seit dem Trailer nun 15.000 Schritte täglich unter der Woche und auch am Wochenende immer noch 5.000 Schritte.

Wir hoffen an der Stelle nur, dass einige der Entwickler*innen auf diesen Beitrag stoßen. Schließlich ist es ein wunderbares Gefühl, anderen Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen – bestimmt auch indirekt durch die Arbeit an einem Videospiel.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr mal aufgrund eines Videospiels euer Leben umgekrempelt?