Spielerin zockt Stardew Valley am PC mit Tastatur UND PS5-Controller?! - wir haben es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich richtig gut

Ein Controller als Maus? Gar keine so schlechte Idee. Oder?

Stardew Valley ist mittlerweile auf sehr vielen Plattformen, wie dem PC, allen erdenklichen Konsolen und auf Mobile erschienen. Daher können wir das gemütliche Farming-Spiel auch mit dem Controller, Maus und Tastatur oder mit dem Touchscreen zocken.

Am PC haben wir sogar die Wahl, ob wir einen Controller oder Maus und Tastatur verwenden – wie diese Spielerin zeigt, klappt aber auch eine Kombination aus beiden. Und nein – damit ist nicht gemeint, dass sie hin und her wechselt, denn sie spielt einfach mit Tastatur und Controller zeitgleich.

'Meine Frau mag es nicht, eine Maus am PC zu benutzen'

Darum geht's: Auf Reddit teilt User*in Satsui_no_Hado gerade einen Beitrag, in dem er erzählt, dass seine Frau Stardew Valley am PC spielt, jedoch die besondere Art der Steuerung verwendet. Als Grund gibt er an, dass sie es einfach nicht mag, das Spiel mit einer Maus zu bedienen.

Tatsächlich kombiniert diese Methode aber ziemlich clever die Vorteile beider Welten, nämlich die tolle direkte und analoge Steuerung unserer Spielfigur durch den Stick, als auch die komfortable Tastatursteuerung für Schnellwahltaste und Menüs.

Hier könnt ihr euch den Reddit-Thread anschauen:

Wir finden die Kombination aus den eben genannten Punkten spannend, denn wir Kollege Max bereits zu Diablo 4 schrieb, finden wir die stufenlose, direkte Steuerung unserer Spielfigur allgemein wesentlich angenehmer, als sie alternativ indirekt mit der Maus per Point & Click durch die Welt zu schicken.

Wir machen den Selbst-Test

Wir haben daher Stardew Valley angeschmissen und ausprobiert, wie sich das Setup schlägt und ja – auch wir haben durchaus gefallen an der Kombination gefunden. Wie in der Reddit-Geschichte wollte es allerdings nicht klappen, da wir durch die im Bild dargestellte Positionierung immer gegen unseren Instinkt und um 90 Grad umdenken mussten.

Immer wenn wir den Analog-Stick beispielsweise nach oben bewegt haben, lief unsere Spielfigur nach links. Zudem war es uns nur unter starken Verrenkungen möglich, die Buttons des Controllers zu betätigen.

Nachdem wir den Controller um 90 Grad nach Links gedreht hatten, funktionierte die Symbiose aus Controller und Tastatur aber erstaunlich gut und auch die Buttons ließen sich so noch gut nutzen. Allerdings wurde es schon nach kurzer Zeit etwas unbequem, was sich aber durch eine Handballen-Unterlage lösen ließ.

In den Kommentaren zeigen sich die User*innen beindruckt, aber auch etwas verwirrt. Zeitgleich erzählen aber auch andere, wie sie Stardew Valley am liebsten spielen. snebury221 berichtet zum Beispiel davon, dass seine oder ihre Mutter aufgrund einer Gefäßfehlbildung in ihren Händen auf eine Kombination aus Controller und Maus setzt. Die Bewegung erfolgt hier ebenfalls über den Analog-Stick, während alles andere von der Maus erledigt wird.

7DuckFeathers hingegen erzählt, dass seine Verlobte ihre Farm auf dem iPad mit einem Apple Pencil bewirtschaftet und dass das richtig gut funktioniert.

Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr auch schonmal verschiedene Eingabegeräte miteinander kombiniert? Steuert ihr Spiele wie Stardew Valley generell lieber mit Controller oder Maus und Tastatur? Verratet es uns in den Kommentaren!