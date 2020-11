Keine PS5 zum Launch bekommen? Versucht den PS5 Simulator

Inzwischen gibt es für fast alles einen Simulator. Warum also nicht den Launch der PS5 für alle simulieren, die keine der begehrten Konsolen vorbestellen konnten? Das dachte sich wohl Alex Grade, bei der Entwicklung des PS5 Simulators. Die meisten PS5-Titel, darunter Spider-Man Miles Morales und Sackboy: A Big Adventure, könnt ihr auch auf eurer PS4 spielen. Sony möchte die PS4 sogar noch bis 2023 mit Cross-Gen-Spielen versorgen. Trotzdem ist es einfach nicht dasselbe.

Die PS5 im virtuellen Wohnzimmer

Der PS5 Simulator bietet das komplette Erlebnis einer neuer Konsole. Ihr dürft das Paket entgegen nehmen, das Gerät auspacken, alle Kabel ordentlich anbringen und die PS5 anwerfen. Das Ganze kommt mit einem Augenzwinkern und nicht unbedingt realistischer Physik:

"Warte nicht mehr länger, dein ultimatives PS5-Erlebnis ist hier. Probleme beim Verkabeln, Essen auf dem Boden und der Versuch, deine Next-Gen-Konsole in diesem Nicht-AAA-Spiel nicht zu zerbrechen."

"Funktionen":

Super realistische Grafik ohne RTX

Beinahe überall Physik - Newton freut sich nicht darüber

Spiele deine PS5 schon früher

Beinhaltet das miserable Kabel-Management - genau wie im richtigen Leben

Wer ein wenig Spaß mit der virtuellen Hardware haben möchte, kann das Spiel kostenlos bei itch.io herunterladen.

Wenn ihr noch mehr über die Playstation 5 erfahren wollt, dann schaut unbedingt in unseren umfangreichen Test zur Konsole:

Habt ihr keine PS5 bekommen, dann seid ihr damit nicht alleine. Sogar Kunden mit einer gültigen Vorbestellung, müssen um ihre Lieferung bangen. Saturn und Mediamarkt haben eine Warnung an alle Vorbesteller rausgeschickt, dass die PS5 möglicherweise später kommt, als versprochen. In die Läden braucht ihr am Launch-Tag auch nicht rennen, denn Sony wird die Konsole vorerst nur online vertreiben.

Die Playstation 5 ist in einigen Regionen bereits seit letztem Donnerstag erhältlich. Bei uns erscheint Sonys neue Konsole am 19. November.

Habt ihr eine Playstation 5 zum Launch bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.