Cozy Grove-Entwickler kündigt neues Spiel an: Spirit Crossing wird ein friedliches Koop-MMO, in dem ihr euch einfach nur wohl fühlen sollt

Das neue MMO Spirit Crossing wurde offiziell angekündigt.

Entwickler Spry Fox hat ein neues Spiel angekündigt. Spirit Crossing wird ein gemütliches MMO mit Lifesim-Elementen, in dem ihr gemeinsam mit euren Freund*innen ein Dorf baut, die Spielwelt erkundet und friedliche Abenteuer erleben sollt (via Variety).

Grafisch ist das Spiel laut Entwickler an Animationsfilme von Studio Ghibli und französische Comics angelehnt und wird vom Streaming-Dienst Netflix im Rahmen der hauseigenen Gaming-Sparte herausgegeben.

Was ist Spirit Crossing?

Allzu viele konkrete Infos gibt es noch nicht, aber eine kleine Liste an Features gibt uns bereits ein ungefähres Bild. Im offiziellen Fact Sheet heißt es:

Baut und dekoriert euer Zuhause und dein Dorf

Findet neue Freund*innen und sammelt zusammen Ressourcen

Folgt euren Freund*innen mit dem Fluffalo-Zug

Macht Tanz-Partys und Jam-Sessions

Erkundet und durchquert die Wildnis mit Gleiten, Klettern, Bauen, Trampolinen und mehr

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Spirit Crossing an:

1:41 Cozy Grove-Entwickler Netflix und kündigen neues MMO Spirit Crossing an

Mit Kämpfen oder krasser Action braucht ihr also nicht rechnen. Stattdessen steht entspanntes Bauen und gemeinsames Abhängen im Vordergrund.

Angekündigt wurde Spirit Crossing auf der Game Developer Conference 2025, wo Spry Fox Mitgründer Daniel Cook ein paar Worte zur Philosophie und den Features des Spiels verlor (via pocketgamer.biz).

Das neue MMO ist auf friedliches und kooperatives Gameplay ausgelegt. Deswegen gibt es beispielsweise Shared Loot, um Streitereien in der Gruppe zu vermeiden.

Euer Dorf soll zudem von 1.000 Personen bewohnt werden, wobei hiermit vermutlich NPCs gemeint sein dürften. Ein Ziel des Spiels sei, dass die Fans sich einfach miteinander vernetzen können, um im Idealfall neue Kontakte oder gar Freund*innen zu finden.

Es ist ein Netflix-Spiel, was bedeutet das?

Entwickler Spry Fox kennt ihr vielleicht von ihren bisherigen Spielen Cozy Grove, Tripletown oder Alphabear. Das Studio gehört bereits seit 2022 zu Netflix und Spirit Crossing ist seit mittlerweile vier Jahren in Arbeit. Das Projekt startete dementsprechend schon vor der Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienst.

Komplett unerfahren ist das Team auf MMO-Territorium nicht. Bereits vor über 10 Jahren arbeitete Spry Fox mit an Realm of the Mad God, das damals für PC veröffentlicht wurde. Dabei handelte es sich um ein Actionspiel mit 8-Bit-Grafik.

Spirit Crossing ist in jeder Mitgliedschaft bei Netflix enthalten. Über die üblichen Abo-Gebühren hinaus fallen keine weiteren Kosten für euch an.

Seit 2022 ist Netflix auch auf dem Gaming-Markt vertreten und kann mittlerweile ein Lineup aus über 100 originalen und eingekauften Mobile-Spielen für sich verzeichnen. Ob es Spirit Crossing irgendwann auch auf PC und Konsole schafft, ist unklar. Ihr solltet aber erstmal nicht davon ausgehen.

Spirit Crossing soll noch 2025 exklusiv bei Netflix (Android und iOS) erscheinen.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Habt ihr Interesse am Spiel oder sind mobile Titel weniger etwas für euch?