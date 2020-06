Sports Story - Ein RPG für alle, die Sport hassen

Genre: Rollenspiel Entwickler: Sidebar Games Plattform: Switch Release: 2020

Warum müssen bei Sportspielen eigentlich die Sportarten so realistisch wie möglich sein? Genau das dachten sich wohl die Entwickler bei Sidebar Games und brachten 2017 Golf Story für die Nintendo Switch heraus.

Zwar konnten wir dort auch Golf spielen aber es war so viel mehr als das, nämlich gepaart mit etlichen Rollenspiel-Elementen und einer interessanten Geschichte. Jetzt steht Sports Story für dieses Jahr an und will noch einmal eine ganze Schippe drauf legen.

Wie das Spiel in Aktion aussieht, zeigt der erste und bisher einzige Trailer:

Was macht Sports Story besonders?

Das wichtigste ist ganz klar, dass Sports Story mehr ist als nur ein "normales" Sportspiel. Denn im Kern steht einmal mehr die Geschichte. Während dieser lernt ihr nicht nur einen verrückten Cast an Charakteren kennen, sondern müsst auch wie in einem Rollenspiel Quests erfüllen und im Level aufsteigen.

Damit sich Sports Story von seinem Vorgänger abhebt, werden dieses Mal mehrere Sportarten angeboten und auch untereinander vermischt. So können wir beim Beachvolleyball auch einen Fallrückzieher ausführen oder schlagen beim Tennis einen Golfball mit einem Baseballschläger in ein Fußballtor.

Diese Sportarten waren bisher zu sehen:

Golf

Disc-Golf

Fussball

Tennis

Beachvolleyball

Baseball

Angeln

Für wen ist Sports Story interessant?

Aktivitäten abseits vom Sport: Sports Story macht aber gerade dadurch so viel Spaß, dass wir neben den Sportarten noch etliches mehr machen können. So sind die einzelnen Quests, die die NPCs uns geben, oftmals ziemlich...naja, sagen wir mal...ungewöhnlich. Bereits im Vorgänger mussten wir Drohnen fliegen, in Stealth-Abschnitten in Gebäude einbrechen oder mit einem Golfschläger bewaffnet auf Schatzsuche gehen.

Innerhalb der Geschichte gibt es immer irgendetwas für uns zu tun, was absolut nichts mit den angebotenen Sportarten zu tun hat. Zudem werden sie so miteinander vermischt, dass sie etwas ganz eigenständiges werden. Am Ende werden wir aber wahrscheinlich auch wieder die jeweils "normalen" Sportarten spielen müssen, um die Geschichte vorantreiben zu können.

Mehrspieler wieder dabei? Leider wissen wir bisher nicht, ob auch der Mehrspieler-Modus zurückkehrt. Denn auch wenn Golf Story beziehungsweise jetzt Sports Story die Sportarten nicht hundertprozentig ernst nehmen, funktionieren sie spielerisch hervorragend und machen auch als Sportspiel Spaß.

Das lag beim ersten Teil vor allem auch an dem Mehrspieler-Modus, in dem ihr auf mehreren Kursen um die Wette golfen konntet. Wenn dieser noch einmal um die neuen Sportarten erweitert wird, dann könnte uns neben dem aussichtsreichen Einzelspieler auch ein neuer Mehrspieler-Hit bevorstehen.

Was gefällt uns, was nicht?

Wir sind uns sicher, dass Sports Story mindestens genauso gut wie sein Vorgänger wird. Leider sind die Informationen bisher sehr rar gesät, weshalb wir ein wenig um den Release in diesem Jahr bangen müssen.

Pro Contra viel mehr als nur ein Sportspiel sehr undurchsichtige Informationslage macht Release für 2020 unsicher Story-Modus, der sich nicht immer ernst nimmt verschiedene Sportarten, die untereinander vermischt werden liebevolle und hochwertige Pixeloptik