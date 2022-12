Nintendo droppt endlich das Switch-RPG, auf das ich seit Jahren warte

Nintendos fünftägige Mini-Event-Reihe mit dem Titel "House of Indies: Holiday Event" ist vorbei und endete gestern Abend – zumindest für mich – mit einem großen Knall und Konfettiregen. Denn mit Sports Story ist ab sofort endlich ein RPG für die Nintendo Switch erhältlich, das auch eure Feiertage versüßen könnte.

Die Kerninfos zu Sports Story:

Release: 23. Dezember 2022

23. Dezember 2022 Genre: RPG

RPG Preis: 14,99 Euro

Das erwartet euch in Sports Story

Sports Story wurde bereits 2020 angekündigt und ist der Nachfolger von Golf Story, das 2017 exklusiv für Nintendo Switch erschien und sich damals als kleiner Überraschungshit entpuppte. In dem Mix aus Pixel-Rollenspiel und Adventure streben wir an, der beste Golfspieler überhaupt zu werden. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Golf-Simulation (glaubt mir, dann hätte ich sofort Reißaus genommen), sondern verfolgt einen eher arcadigen Gameplay-Ansatz, der auch Sportspielmuffel wie mich abholt. Außerdem müssen wir zwischen den simplen Golfeinlagen kleinere Quests erfüllen, mit NPCs reden und mehr.

Genau diesen Ansatz verfolgt auch Sports Story und baut ihn weiter aus – und zwar, indem es uns neben Golf weitere Disziplinen ausüben lässt. Dabei sind jetzt unter anderem:

Disc-Golf

Fußball

Tennis

Beachvolleyball

Baseball

BMX

Cricket

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Sports Story an, um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen:

1:03 Sports Story lässt euch wie der Vorgänger einen RPG-Sport-Hybrid erleben

Mehr, mehr, mehr: Wie in Golf Story geben wir nicht nur in den unterschiedlichen Disziplinen unser Bestes und erfüllen Sport-Challenges, sondern erkunden abwechslungsreiche Schauplätze, quatschen auch mit NPCs, lösen Quests, erkunden Dungeons und absolvieren Minispiele wie zum Beispiel Angeln oder das Vergraben von Schätzen. Diesmal soll es sogar Stealth-Passagen geben, bei denen wir bestimmte Gebiete infiltrieren.

Vielseitigkeit und Abwechslung stehen in Sports Story also an erster Stelle. Getragen wird all das von einer humorvollen Geschichte, in der wir uns in einer renommierten Tennis-Akademie einschreiben und im Laufe des Abenteuers zum Sportstar aufstreben.

Linda Sprenger Das RPG Golf Story entpuppte sich für mich als einer der großen Überraschungstitel im Release-Jahr der Nintendo Switch und begeisterte mich insbesondere mit seinem Humor und dem erfrischend einfachen aber trotzdem motivierenden Golf-Gameplay. Sports Story setzt da noch eine Schippe drauf – oder eher gesagt: mehrere Schippen. Die vielen neuen Sportarten wie Fußball oder BMX-Fahren klingen nach einer sinnvollen Erweiterung des Spielprinzips und versprechen Abwechslung pur. Also meine Feiertage sind gerettet!

Werdet ihr Sports Story ebenfalls spielen oder seid ihr schon mitten dabei?