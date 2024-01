Square Enix lässt euch Final Fantasy 7 Rebirth schon dieses Wochenende anzocken - ganz ohne Anmeldung

Der zweite Teil des Final Fantasy 7-Remakes heißt Rebirth und kann ausprobiert werden.

Wer Final Fantasy 7: Rebirth deutlich vor seiner Veröffentlichung anspielen will, kann das am Wochenende tun. Dann findet nämlich ein öffentliches Anspiel-Event in Berlin statt. Dort dürft ihr dann fast den ganzen Tag lang schon einmal in Erfahrung bringen, wie sich der zweite Teil der Neuauflage spielt. Ihr müsst euch auch nicht vorher anmelden oder ähnliches.

Darum geht's: Mit Final Fantasy 7: Rebirth geht dieses Frühjahr endlich der zweite Teil des großen Final Fantasy 7-Remakes an den Start. Auf den warten Fans schon sehnsüchtig, seitdem klar wurde, dass Final Fantasy 7 Remake nur der erste von drei Teilen der Neuauflage ist und dementsprechend nicht die ganze Story des Originals abdeckt. Nun könnt ihr euch Teil 2 selbst ansehen.

Was? Öffentliches Final Fantasy 7: Rebirth-Anspiel-Event

Öffentliches Final Fantasy 7: Rebirth-Anspiel-Event Wann? Am 20. Januar von 10 bis 18 Uhr

Am 20. Januar von 10 bis 18 Uhr Wo? Im Xperion Berlin, der Eventfläche im 3. Stock des Saturns am Alexanderplatz

2:36 Im Final Fantasy 7: Rebirth Songtrailer erhaschen wir ersten Blick auf ein bekanntes Gesicht

So funktioniert's: Ihr müsst einfach nur hingehen und über 16 Jahre alt sein. Euer Alter solltet ihr mit einem entsprechenden Ausweis nachweisen können. Eine vorherige Anmeldung oder ähnliches wird nicht benötigt. Das Event ist frei zugänglich.

Zusätzlich gibt es laut der offiziellen Pressemitteilung auch noch die Möglichkeit, sich mit dem "originalen Buster Sword" ablichten zu lassen. Wer also Lust auf ein ganz besonderes Selfie hat, weiß, was zu tun ist.

Aber es gibt auch einen Haken: Die Kapazitäten sind selbstverständlich begrenzt und dementsprechend kann es zu Wartezeiten kommen. Aus der Pressemitteilung geht nicht hervor, in wie fern einzelne Anspiel-Sessions zeitlich begrenzt sind und ob einzelne Fans auch mehrmals spielen dürfen.

Aber das war noch nicht alles: Im Anschluss soll ab 19 Uhr auch noch ein "exklusives Community Gathering" stattfinden. Das wird jedoch nur mit limitierten Tickets zugänglich sein, "die im Vorfeld vergeben wurden". Geplant ist eine Abendveranstaltung mit Entertainment-Rahmenprogramm und einigen Überraschungen.

