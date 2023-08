SSD für eure PS5 mehr als die Hälfte reduziert: Schnappt euch jetzt 1 oder 2 TB mehr Speicherplatz für eure Konsole

Mit diesem Angebot erhaltet ihr günstig mehr Speicherplatz für eure PS5!

Ob Lies of P, Lords of the Fallen oder viele andere Spiele: 2023 wird noch einiges erscheinen. Dafür braucht ihr natürlich genügend Speicherplatz auf eurer PS5. Die WD_Black SSD SN850 könnt ihr euch jetzt bei Amazon mit fast 60% Rabatt gönnen.

Falls die SSD bei Amazon ausverkauft sein sollte, könnt ihr sie euch auch bei MediaMarkt und Saturn schnappen. Hier gibt es sogar die 2TB Version im Angebot:

Ideale PS5 Speichererweiterung für kommende Spiele

Egal, ob ihr euch auf neue Soulslikes wie Lies of P oder Lords of the Fallen freut oder eher auf Marvel's Spider-Man 2 scharf seid, für all diese Spiele braucht ihr neben Speicherplatz auch Geschwindigkeit. Werft einen Blick auf den folgenden Trailer, um einen Eindruck vom neuen Spider-Man-Spiel zu bekommen:

11:52 Marvel's Spider-Man 2 - Vorschauvideo zur neuen Open-World-Action

Die WD_Black SN850 bietet sowohl ausreichend Speicherplatz für die PS5 und Spiele wie Marvel's Spider-Man 2 als auch eine hohe Geschwindigkeit. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie ideal für die PlayStation 5. Diese benötigt mindestens 5.500 MB/s.

Die SSD, die von Amazon angeboten wird, verfügt über einen Kühlkörper. Es ist nicht selbstverständlich, dass dieser perfekt für die PS5 geeignet ist. Es gibt viele Kühlkörper, die zu dick oder zu hoch für die Konsole sind. Das Heatsink ermöglicht es euch, die SSD direkt in eure Konsole einzubauen, ohne sich Sorgen um einen Überhitzungsabsturz zu machen.

In folgendem Artikel könnt ihr mehr darüber lernen, welche SSDs mit eurer PS5 kompatibel sind und auf was ihr genau achten solltet:

