Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind: Stalker 2 macht auf der gamescom keinen guten Eindruck

Stalker 2 ist ein Projekt mit besonderen Hürden.

Mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arbeitet das ukrainische Entwicklerteam von GSC Game World an einem ambitionierten Nachfolger des Endzeit-Shooters. Das Spiel soll nicht nur größer, schicker und umfangreicher als sein Vorgänger werden, sondern auch realistischer und härter. Und als wäre das nicht schon ein Haufen Arbeit, erschwert der Ukraine-Krieg die Entwicklung maßgeblich.

Mehr zum Thema Stalker 2-Entwicklung ist laut ukrainischem Studio mittlerweile wieder angelaufen von Dennis Michel

Trotz allem waren wir guter Hoffnung, dass sich Stalker 2 auch auf der gamescom 2023 wieder von seiner guten Seite zeigt. Allerdings konnten wir – darunter auch unsere Kolleg*innen von GameStar und Nerdkultur – eine besorgniserregende Demo spielen, die genug Gründe dafür liefert, dass Stalker 2 nun für das erste Quartal 2024 angesetzt wurde und nicht mehr in diesem Jahr erscheint.

Stalker 2-Demo enttäuscht mehr als erwartet

Auf der gamescom hatten wir (genauer gesagt Linda) die Gelegenheit, eine 20-minütige Demo von Stalker 2 zu spielen. Und auch unsere Kolleg*innen Natalie (GameStar) und Marco (Nerdkultur) durften sich als Kopfgeldjäger in die postapokalyptische und radioaktiv verseuchte Welt wagen, um erstmals gegen Monster, Anomalien und Banditen zu kämpfen.

Dabei konnte das bedrückende Endzeitgefühl in der Sperrzone von Tschernobyl wie schon im Vorgänger überzeugen. Trotzdem hat Stalker 2 die Hoffnungen nicht erfüllt, sondern sich als Sorgenkind entpuppt. Das liegt nicht nur am instabilen technischen Zustand samt Bugs, sondern auch sehr stark am unbefriedigenden Gunplay.

Wieso genau und welche Kritikpunkte die gamescom-Demo noch offengelegt hat, könnt ihr euch im GameStar Talk mit Géraldine, Natalie und Marco anschauen/hören:

44:47 Gibt es noch Hoffnung für Stalker 2 - mit Nerdkultur

In dem rund 45-minütigen Talk berichten die Drei von ihren Erfahrungen mit dem Ego-Shooter.

Informationen zum Krieg in der Ukraine:

Unsere Expertise auf GamePro sind Konsolenspiele, wodurch wir den Ukraine-Krieg mit gutem Gewissen nur mit Blick aufs Gaming thematisieren können. Wenn ihr dedizierte Informationen über den Krieg in der Ukraine möchtet, findet ihr aktuelle Informationen unter anderem hier: - Ukraine-Live-Blog (via Zeit)

- Solidarität mit der Ukraine (via Auswärtiges Amt) Wichtiger Hinweis: Falls euch aufgrund der aktuellen Situation unwohl ist, euch dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein! Hilfe bekommt ihr unter anderem bei der Deutschen Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111, via Chat bei der Online-Seelsorge oder beim Hilfe-Telefon “Mutruf“. Den Verein erreicht ihr unter 04191/27 4928 0. Alle Angebote sind für euch kostenfrei.

Das Fazit nach der gamescom-Demo ist eindeutig: Stalker 2 darf in diesem Zustand nicht erscheinen. Glücklicherweise scheinen sich die Entwickler*innen von GSC Game World das Feedback zu Herzen zu nehmen. Das Spiel wurde zumindest ein weiteres Mal verschoben.

Einen genauen Termin gibt es nicht, aber der Release für Xbox Series X/S und PC soll irgendwann im ersten Quartal 2024 stattfinden. Ob diese Zeit aber reicht, um Stalker 2 auf den richtigen Weg zu bringen, wird sich zeigen.

Wie sind eure Erwartungen an Stalker 2 nach den Eindrücken von der gamescom? Meint ihr, hier erwartet uns im kommenden Jahr ein packendes Spiel?