Stalker 2 - Schnellreise benutzen: So kommt ihr fix von A nach B

Hier erfahrt ihr alles über die Schnellreise in Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist mit seiner 60 km² großen Open World ein riesiges Spiel, in dem ihr oft enorm lange Laufwege bewältigen müsst. Da kommt es ganz gelegen, wenn man sich ab und an einen Weg sparen kann. Die Schnellreise funktioniert im Survival-Shooter allerdings anders, als in so manch anderem Genre-Vertreter und kommt mit ein paar Eigenarten daher.

So funktioniert die Schnellreise in Stalker 2

Zunächst einmal sei gesagt, dass es in Stalker 2 kein klassisches Schnellreisesystem gibt, bei dem ihr mal eben die Map aufruft und dann per Tastendruck zu denen auf der Karte bereits entdeckten Orten springt.

Die Schnellreise funktioniert nur zwischen großen Orten! In jedem Gebiet – beispielsweise der Ruhigen Zone – habt ihr meist einen Ort, von dem aus ihr die Schnellreise benutzen könnt. In diesen Orten tummeln sich meist Techniker, Ärzte, Händler und eben auch Ortskundige.

Mit diesem Symbol auf der Map werden Ortskundige angezeigt:

Wollt ihr also schnellreisen, müsst ihr einen Ortskundigen aufsuchen, der euch dann ins nächste Gebiet bringt, in dem ebenfalls ein Ortskundiger ansässig ist – natürlich immer vorausgesetzt, ihr habt das Gebiet schon besucht bzw. freigeschaltet.

Die Schnellreise hat ihre Tücken

Einige wenige Dinge müsst ihr bei der Schnellreisefunktion jedoch beachten:

Schnellreisen kosten euch Kredits und gerade zu Beginn von Stalker 2 können die Kosten ordentlich ins Gewicht fallen.

Je weiter die Reise geht, desto höher werden die Kosten

Ihr könnt erst schnellreisen, wenn ihr mindestens zwei Orte, in denen Ortskundige leben, freigeschaltet habt.

Im weiteren Verlauf des Spiels kann es passieren, dass Schnellreise-Orte nicht mehr passierbar sind und wegfallen.

Den ersten Ortskundigen findet ihr übrigens in Zalissja, der ersten Stadt, in die ihr im Verlauf der Kampagne kommt. Der Gute heißt Onkel Lyonya. Er bietet euch allerdings erst seine Hilfe an, wenn ihr es bis zur Müllhalde oder einem anderen Ort mit einem Ortskundigen geschafft habt.

Onkel Lyonya bietet euch Schnellreisen an, sobald ihr einen zweiten Ort mit einem Ortskunidgen besucht habt.

Stalker 2 ist am 20. November für Xbox Series X/S und PC erschienen und lässt euch in über 100 Stunden das weitläufige Gebiet rund um das beschädigte Atomkraftwerk von Tschernobyl erkunden. Da sich das Spiel nicht immer gut erklärt und aktuell, vor allem im späteren Verlauf, noch mit allerhand technischen Problemen zu kämpfen hat, versuchen wir euch das Leben in der Zone etwas angenehmer zu gestalten.

